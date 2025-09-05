จำปาสักพบระเบิดตกค้างเกือบ 500 ลูก ในสวนกาแฟ “เมืองปากซ่อ”

MGR Online - องค์กรช่วยเหลือจากนอร์เวย์ ตรวจพบระเบิดตกค้างเกือบ 500 ลูก ในสวนกาแฟแห่งหนึ่งของเมืองปากซ่อง แขวงจำปาสัก เกือบทั้งหมดเป็นระเบิดลูกปรายที่หลายประเทศทั่วโลก ห้ามใช้
เช้าวันนี้ (5 ก.ย.) เพจ Norwegian People's Aid Lao PDR ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือ สปป.ลาว ในการเก็บกู้ระเบิดตกค้างในดินแดนลาวตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม ได้รายงานผลการเก็บกู้และทำลายระเบิดตกค้างในสวนกาแฟแห่งหนึ่ง ในเขตบ้านหลัก 45 เมืองปากซ่อง แขวงจำปาสัก
ตามรายงานของ Norwegian People's Aid Lao PDR ระบุว่า เฉพาะสวนกาแฟแห่งนี้เพียงแห่งเดียว ได้ตรวจพบระเบิด"บิมบี้" ที่ยังไม่ระเบิดถึง 488 ลูก และกระสุนปืนครกขนาด 60 มม. อีก 7 ลูก
ระเบิดบิมบี้ เป็นลูกระเบิดย่อยขนาดเล็กของระเบิดลูกปราย หรือระเบิดลูกหว่าน(Cluster Munition) ซึ่งหลายประเทศได้มีการลงสัตยาบรรณร่วมกันแล้วว่าห้ามใช้ เนื่องจากเป็นอาวุธอาวุธสังหารบุคคลหรือทำลายยานพาหนะที่มีความอันตรายอย่างยิ่ง แม้สงครามหรือความขัดแย้งสิ้นสุดลงแล้ว การเก็บกู้ระเบิดลูกปรายก็ทำได้ยากลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูง
กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ใช้ระเบิดลูกปรายจำนวนมาก ทิ้งลงมายังดินแดนลาวในช่วงสงครามเวียดนาม ที่สิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2518
Norwegian People's Aid Lao PDR รายงานว่า บ้านหลัก 45 เป็นพื้นที่หนึ่งของเมืองปากซ่องที่อันตราย มีระเบิดตกค้างอยู่มากที่สุด โดยมีพื้นที่เสี่ยงรวม 47,412 ตารางเมตร มีการตรวจสอบและเก็บกู้ไปแล้ว 28,705 ตารางเมตร