xs
xsm
sm
md
lg

จำปาสักพบระเบิดตกค้างเกือบ 500 ลูก ในสวนกาแฟ “เมืองปากซ่อ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จุดที่ตรวจพบระเบิดตกค้างในสวนกาแฟ บ้านหลัก 45 เมืองปากซ่อง แขวงจำปาสัก
MGR Online - องค์กรช่วยเหลือจากนอร์เวย์ ตรวจพบระเบิดตกค้างเกือบ 500 ลูก ในสวนกาแฟแห่งหนึ่งของเมืองปากซ่อง แขวงจำปาสัก เกือบทั้งหมดเป็นระเบิดลูกปรายที่หลายประเทศทั่วโลก ห้ามใช้

เช้าวันนี้ (5 ก.ย.) เพจ Norwegian People's Aid Lao PDR ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือ สปป.ลาว ในการเก็บกู้ระเบิดตกค้างในดินแดนลาวตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม ได้รายงานผลการเก็บกู้และทำลายระเบิดตกค้างในสวนกาแฟแห่งหนึ่ง ในเขตบ้านหลัก 45 เมืองปากซ่อง แขวงจำปาสัก


ตามรายงานของ Norwegian People's Aid Lao PDR ระบุว่า เฉพาะสวนกาแฟแห่งนี้เพียงแห่งเดียว ได้ตรวจพบระเบิด"บิมบี้" ที่ยังไม่ระเบิดถึง 488 ลูก และกระสุนปืนครกขนาด 60 มม. อีก 7 ลูก

ระเบิดบิมบี้ เป็นลูกระเบิดย่อยขนาดเล็กของระเบิดลูกปราย หรือระเบิดลูกหว่าน(Cluster Munition) ซึ่งหลายประเทศได้มีการลงสัตยาบรรณร่วมกันแล้วว่าห้ามใช้ เนื่องจากเป็นอาวุธอาวุธสังหารบุคคลหรือทำลายยานพาหนะที่มีความอันตรายอย่างยิ่ง แม้สงครามหรือความขัดแย้งสิ้นสุดลงแล้ว การเก็บกู้ระเบิดลูกปรายก็ทำได้ยากลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูง

กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ใช้ระเบิดลูกปรายจำนวนมาก ทิ้งลงมายังดินแดนลาวในช่วงสงครามเวียดนาม ที่สิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2518

Norwegian People's Aid Lao PDR รายงานว่า บ้านหลัก 45 เป็นพื้นที่หนึ่งของเมืองปากซ่องที่อันตราย มีระเบิดตกค้างอยู่มากที่สุด โดยมีพื้นที่เสี่ยงรวม 47,412 ตารางเมตร มีการตรวจสอบและเก็บกู้ไปแล้ว 28,705 ตารางเมตร



จุดที่ตรวจพบระเบิดตกค้างในสวนกาแฟ บ้านหลัก 45 เมืองปากซ่อง แขวงจำปาสัก
จำปาสักพบระเบิดตกค้างเกือบ 500 ลูก ในสวนกาแฟ “เมืองปากซ่อ”
จำปาสักพบระเบิดตกค้างเกือบ 500 ลูก ในสวนกาแฟ “เมืองปากซ่อ”
กำลังโหลดความคิดเห็น