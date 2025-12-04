กัมพูชาเดินสายฟ้อง อ้างไทยใช้ระเบิดลูกปรายละเมิดกฎหมาย-หลักมนุษยธรรมร้ายแรง ร้องประชาคมโลกประณาม

MGR ออนไลน์ - ลี ธุช รัฐมนตรีอาวุโสและรองประธานองค์การปฏิบัติการทุ่นระเบิดและช่วยเหลือเหยื่อทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAA) ได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับ พาเมลา โมรากา ผู้อำนวยการหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการใช้ระเบิดลูกปราย (CCM) ที่กรุงเจนีวา เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.
ระหว่างการพบหารือดังกล่าว ลี ธุช ได้แจ้งต่อพามาลา โมรากา ว่าการใช้ระเบิดลูกปราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพลเรือน ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง ไม่ว่ารัฐผู้กระทำความผิดจะเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาหรือไม่ก็ตาม พร้อมกับย้ำว่าการกระทำดังกล่าวต้องได้รับการประณามจากนานาชาติอย่างรุนแรง
เขายังเน้นย้ำอีกว่าการใช้ระเบิดลูกปรายของกองทัพไทยระหว่างการปะทะด้วยอาวุธระหว่างกัมพูชาและไทยเมื่อเดือนก.ค. 2568 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง โดยเศษซากจากอาวุธเหล่านี้ยังคงเป็นอันตรายต่อชุมชน โดยเฉพาะเด็ก และได้คร่าชีวิตผู้คนเพิ่มอีก ซึ่งเขาอ้างถึงเหตุการณ์พลเมืองกัมพูชาคนหนึ่งเสียชีวิตจากระเบิดลูกปรายที่หลงเหลือจากการโจมตี
ลี ธุช ระบุว่าในฐานะตัวแทนของรัฐบาลกัมพูชาและเหยื่อของอาวุธเหล่านี้ เขาเรียกร้องให้อนุสัญญาว่าด้วยการใช้ระเบิดลูกปราย ออกคำแถลงประณามอย่างรุนแรงต่อรัฐที่รับผิดชอบต่อการใช้ระเบิดลูกปราย และรับประกันว่ารัฐเหล่านั้นจะรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านมนุษยธรรมระยะยาว.