สิทธิมนุษยชนกัมพูชาร้อง UN เข้าแทรกแซงปล่อยตัวทหารเขมร 18 นายที่ถูกควบคุมตัวในไทย

MGR ออนไลน์ - แก้ว เรมี เลขาธิการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา เรียกร้องให้สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเข้าแทรกแซงกรณีทหารกัมพูชา 18 นาย ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในไทยนานกว่า 100 วัน
แก้ว เรมี โพสต์เฟซบุ๊กในวันนี้ (12) ระบุว่าได้เรียกร้องให้ รอรี มอนโกเวน ผู้แทนด้านสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหประชาชาติประจำเจนีวา ช่วยผลักดันให้มีการปล่อยตัวทหารกัมพูชา และเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันการใช้อาวุธที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศในช่วงที่เกิดความขัดแย้งบริเวณชายแดน ที่รวมถึงอาวุธเคมีและระเบิดลูกปราย
นอกจากนี้ แก้ว เรมี ยังได้แสดงความผิดหวังต่อสวีเดนจากกรณีขายเครื่องบินขับไล่กริพเพนให้ไทยในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดระหว่างสองประเทศเพิ่มสูง
การเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่กระทรวงกลาโหมของกัมพูชายื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวทหาร 18 นาย ที่ถูกฝ่ายไทยควบคุมตัวไว้เป็นเวลา 105 วัน ณ วันที่ 11 พ.ย. โดยกระทรวงฯ ระบุว่าได้ใช้ทุกช่องทางทั้งทางกฎหมายและทางการทูตเพื่อให้ทหารเหล่านั้นเดินทางกลับประเทศ และยืนยันว่ารัฐบาลกัมพูชาจะไม่ทอดทิ้งทหารไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใด
สื่อกัมพูชารายงานอ้างว่าโฆษกกองทัพบกของไทยได้กล่าวว่าไทยวางแผนที่จะปล่อยตัวทหารในวันที่ 12 พ.ย. ภายใต้เงื่อนไขการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนและการรับรองว่าจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางในปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิด แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 10 พ.ย. สื่อไทยได้รายงานอ้างคำกล่าวของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมว่าการปล่อยตัวตามแผนถูกเลื่อนออกไปหลังจากทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิด
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตึงเครียดต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้าน โดยเจ้าหน้าที่กัมพูชาเรียกร้องให้มีการเจรจาและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อรับประกันว่าทหารทั้ง 18 นาย จะเดินทางกลับประเทศอย่างรวดเร็วและปลอดภัย.