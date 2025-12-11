“มาลี” ร้องนานาชาติจัดการกับไทย ไม่งั้นวันข้างหน้าไทยจะรุกรานประเทศที่อ่อนแอและเล็กกว่า

โฆษกกลาโหมกัมพูชาอ้าง หากประชาคมระหว่างประเทศยังไม่ดำเนินการใดๆ กับไทย วันข้างหน้าไทยอาจรุกรานประเทศที่อ่อนแอและเล็กกว่าต่อไป และทำลายสันติภาพในภูมิภาค
วันนี้(11 ธ.ค.) พล.ท.มาลี โสเชียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า หากประชาคมระหว่างประเทศยังไม่ดำเนินมาตรการใด ๆ ต่อไทยในเวลานี้ วันข้างหน้าไทยอาจเดินหน้ารุกรานประเทศเล็ก ๆ ต่อไป และบ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาค
“หากไม่มีมาตรการใด ๆ ให้กองทัพไทยต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายของตน วันนี้กองทัพไทยเปิดฉากรุกรานกัมพูชา วันพรุ่งนี้กองทัพไทยอาจทำแบบเดียวกันกับประเทศอื่นที่อ่อนแอและเล็กกว่าไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงของทั้งภูมิภาค” พล.ท.มาลี กล่าว
โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวเพิ่มเติมว่า แม้กองทัพไทยจะก่อการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนับไม่ถ้วน แต่ไม่เพียงไม่ออกมารับผิดชอบต่อการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและโหดร้ายของตนเท่านั้น ยังกลับมากล่าวหากัมพูชาอย่างไม่ถูกต้อง โดยมีเป้าหมายเดียวคือสร้างข้ออ้างเพื่อรองรับการรุกรานอธิปไตยของกัมพูชา และการโจมตีต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ของกัมพูชา
สื่อมวลชนกัมพูชา อ้างว่า กองทัพไทยเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรง ไร้ความปรานี และไม่เลือกเป้าหมาย ใช้อาวุธทุกชนิดถล่มพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน ทำให้พลเรือนอย่างน้อย 10 รายเสียชีวิต รวมถึงทารก 1 ราย และบาดเจ็บราว 60 ราย พร้อมประชาชนต้องอพยพหนีภัยเกือบ 200,000 คน