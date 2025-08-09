"ภูมิธรรม" ชี้ "บุ๋ม" นั่งโฆษก ศบ.ทก.สมน้ำสมเนื้อกับ "มาลี" ชี้เป็นผู้หญิง เราไม่อยากใช้ผู้ผู้ชายไปโต้แย้ง

"ภูมิธรรม" บอก ตั้ง "บุ๋ม ปนัดดา" เป็นโฆษก ศบ.ทก. สมน้ำสมเนื้อกับ "มาลี" ชี้กองทัพพร้อมประสานข้อมูลเต็มที่ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
วันนี้ (9 ส.ค.) ที่กองบินตำรวจ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ตั้งนางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นโฆษกจิตอาสา ศูนย์บริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่หลาย ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีความไม่เหมาะสมเรื่องของข้อมูล และความน่าเชื่อถือ ว่า นางสาวปนัดดาเป็น อินฟลูเอนเซอร์ ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก และมีความสนใจในเรื่องบ้านเมือง ซึ่งข้อมูลด้านการทหารอาจจะรู้ไม่เยอะเท่ากับเจ้าหน้าที่ทหาร แต่มีความตั้งใจ อีกทั้งการเข้ามารับตำแหน่งก็เป็นการเสนอจากผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึ่งต้นคิดว่าเรื่องของการได้ข้อมูลเมื่อทางทหารสนับสนุนก็จะสามารถทำงานได้ดี
นายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าอีกทั้ง พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกลาโหมกัมพูชาเป็นผู้หญิง เราไม่อยากให้รู้สึกเหมือนว่าใช้โฆษกทหารที่เป็นผู้ชายไปโต้แย้ง เราอาจจะเสียเปรียบกว่า ซึ่งเห็นว่านางสาวปนัดดามีความเหมาะสมอยู่แล้ว ส่วนเรื่องข้อมูลก็ให้ประสานกับกองทัพอย่างเต็มที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ตรงนี้ตนคิดว่าสมน้ำสมเนื้อ
เมื่อถามย้ำว่าข้อมูลที่นางสาวปนัดดาจะพูดออกมา เป็นการกลั่นกรองมาจากทางกองทัพใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่า ก็ประมาณนั้น รอที่ผ่านมามีการประสานและนำข้อมูลไปช่วยเหลืออยู่แล้ว