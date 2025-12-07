กัมพูชากล่าวหาไทยเปิดฉากยิงกองกำลังเขมรในพื้นที่จ.พระวิหาร ย้ำทหารเขมรไม่ได้ยิงตอบโต้

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานอ้างคำกล่าวของโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่าทหารไทยได้เปิดฉากยิงใส่กองกำลังกัมพูชาในพื้นที่ของ อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร เมื่อเวลาประมาณ 14.15 น. วันนี้ (7)
มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่า ทหารไทยใช้อาวุธขนาดเล็ก เครื่องยิงจรวด B40 และปืนครกขนาด 60 มม. ระหว่างการปะทะ และการยิงได้ยุติลงเมื่อเวลา 14.32 น. โดยอ้างว่ากองกำลังกัมพูชาไม่ได้ตอบโต้ และยังได้ติดต่อไปยังฝ่ายไทยทันทีเพื่อเรียกร้องให้หยุดยิง
“ในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กองกำลังกัมพูชาไม่ได้ตอบโต้ และยังคงติดตามสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง กัมพูชาได้แจ่งต่อคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แล้ว และวางแผนที่จะขอให้คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนดำเนินการสอบสวนเพื่อความโปร่งใส ยุติธรรม และถูกต้อง” มาลี โสเจียตา ระบุ
“กัมพูชาขอยืนยันต่อความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการเคารพและดำเนินการตามเงื่อนไขของการหยุดยิง และถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทยด้วยความปรารถนาดีและความรับผิดชอบสูงสุด” โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวย้ำ
นอกจากนี้ ยังเสริมว่ากัมพูชายึดมั่นในการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงสนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงที่มีอยู่
“กัมพูชาต่อต้านการคุกคามหรือการใช้กำลัง มุ่งแสวงหาทางออกที่ยุติธรรม เป็นธรรม ยั่งยืน และสอดคล้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ” มาลี โสเจียตา ระบุ.