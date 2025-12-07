มาลีแถลงตามฟอร์ม อ้างไทยยิงก่อน เหตุปะทะจังหวัดพระวิหาร

โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแถลงเหตุปะทะไทย-กัมพูชาที่จังหวัดพระวิหาร ตรงข้ามศรีสะเกษ อ้างไทยเปิดก่อน เขมรไม่ตอบโต้ แจ้งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนไปแล้ว ย้ำเคารพข้อตกลงหยุดยิง
วันนี้ (7 ธ.ค.) สื่อกัมพูชาอ้างถึงแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 14.15 น. กองกำลังทหารไทยได้เปิดฉากยิงใส่ทหารกัมพูชาที่ประจำการอยู่ในพื้นที่หินที่กำลังปรับปรุง ในอำเภอจอมกระสานต์ จังหวัดพระวิหาร พลโท มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุว่า ฝ่ายไทยได้ใช้อาวุธปืน เครื่องยิงจรวด B40 และปืนครกขนาด 60 มม.
กองกำลังทหารกัมพูชาได้ติดต่อไปยังฝ่ายไทยทันที และขอหยุดยิงอย่างเร่งด่วน เนื่องจากกองทัพกัมพูชาไม่ได้ยิงตอบโต้ใดๆ ตลอดเหตุการณ์ กองทัพไทยได้หยุดการโจมตีเมื่อเวลาประมาณ 14.32 น.
กัมพูชายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความระมัดระวังยิ่งขึ้น ซึ่งทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ได้รับแจ้งแล้ว และกัมพูชาจะดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์
ในตอนท้ายระบุว่า กระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของกัมพูชาที่จะเคารพการหยุดยิงและปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพทั้งหมดระหว่างกัมพูชาและไทย กัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธี โดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงทวิภาคีที่มีอยู่ กัมพูชาปฏิเสธการคุกคามหรือการใช้กำลังอย่างเด็ดขาด โดยมุ่งมั่นที่จะหาทางออกที่ยุติธรรม เหมาะสม ยั่งยืน และถูกต้องตามกฎหมาย