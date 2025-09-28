ยิงก่อนแต่ร้องงอแง!สื่อกัมพูชาเล่นใหญ่ เร้า'ทรัมป์'ประณามไทยทารุณ'ละเมิดหยุดยิง'

พบสื่อมวชนกัมพูชาโพสต์ข้อความอย่างรวดเร็วเมื่อวันเสาร์(27ก.ย.) ตอบสนองสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ตามแนวชายแดนติดกับไทย เรียกร้องประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประณามการกระทำทารุณของไทย และกดดันไทยให้ยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงในทันที
ความเคลื่อนไหวนี้สอดรับกับถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาในวันเดียวกัน ที่กล่าวหาไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิง โดยกล่าวอ้างอย่างเป็นเท็จว่าไทยยิงปืนครกและอาวุธเบาเข้าใส่ที่มั่นของกัมพูชา ในพื้นที่ช่องอานม้า ซึ่งเป็นจุดที่เคยเกิดการปะทะกันอย่างดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในช่วงวันที่ 24 ถึง 28 กรกฏาคมที่ผ่านมา
ถ้อยแถลงของสำนักข่าวแคมโบเดียเนชันมีเดีย ระบุว่า "เราขอเสนอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประณามการทำทารุณของประเทศไทย และเรียกร้องขอให้ยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงในทันที ไทยได้เริ่มสงครามเหมือนคราวก่อนหน้านี้อีกครั้ง นี่เป็นการดูหมิ่นโดยตรงต่อผู้สนับสนุนสันติภาพ โดนัลด์ ทรัมป์ นายกรัฐมนตรีมาลเซีย จีน อาเซียนและสหประชาชาติ"
" โลกต้องยืนหยัดเคียงข้างกัมพูชาเดี๋ยวนี้เลย ไม่ใช่หลังจากสูญเสียชีวิต สันติสุขต้องปกป้องด้วยการกระทํา ไม่ใช่คําพูดอย่างเดียว" คำแถลงของแคมโบเดียเนชันมีเดียกล่าว
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหม กัมพูชา ได้กล่าวหาอันเป็นเท็จเช่นกัน อ้างว่ากองทัพไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิง เป็นฝ่ายเริ่มการโจมตีในช่วงเช้าของวันเสาร์ (27 ก.ย.) พร้อมบอกว่ากองทัพกัมพูชาใช้ความอดทนอดกลั้นและปฏิเสธตอบสนองด้วยการยิงตอบโต้ใดๆ
ในส่วนของกองทัพไทย ออกมาชี้แจงในเวลาต่อมา ยืนยันว่าทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายลอบใช้อาวุธปืนเล็กและเครื่องยิงลูกระเบิดยิงเข้ามาในพื้นที่ไทย
โฆษกกองทัพบกของไทยตั้งข้อสังเกตว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวฝ่ายกัมพูชาได้นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว IOT กัมพูชา ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อยครั้ง จึงคาดว่าการสร้างสถานการณ์ดังกล่าวเป็นการยั่วยุ เพื่อให้ฝ่ายไทยยิงตอบโต้และเข้าโจมตี เพื่อใช้เป็นหลักฐาน แจ้งต่อคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว IOT-กัมพูชา ว่าฝ่ายไทยได้ละเมิดต่อมาตรการหยุดยิง
เสียงเรียกร้องให้ทรัมป์ประณามไทย มีขึ้นหลังจากเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม พวกผู้นำกัมพูชา พันธมิตรของจีน เอนเอียงเข้าหาสหรัฐฯอย่างน่าตกตะลึง และเปิดเผยว่ากัมพูชาจะเสนอชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สำหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ แสดงความขอบคุณผู้นำสหรัฐฯที่เข้าแทรกแซงโดยตรงหยุดความขัดแย้งด้านชายแดนระหว่างกัมพูชากับไทย
(ที่มา:แคมโบเดียเนชันมีเดีย/mgronline)