“ฮุนเซน” โว ทองแท้ไม่กลัวไฟ ท้าตรวจรอยกระสุนช่องอานม้า พิสูจน์ใครเป็นฝ่ายยิง

“ฮุนเซน” โพสต์เฟซบุ๊ก อ้างมีการละเมิดหยุดยิงที่ช่องอานม้า แต่ได้สั่งกองทัพกัมพูชาให้อดทนไม่ตอบโต้ พร้อมเรียกร้องให้ IOT ตรววจสอบรอยกระสุนเพื่อพิสูจน์ว่าฝ่ายไหนยิง อ้างทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ
วันนี้(27 ก.ย.) เมื่อเวลา 19.25 น.ในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา มีการโพสต์ข้อความว่า “วันนี้มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการใช้ปืนครกและปืนกลหนัก นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต และผม ได้เรียกประชุมด่วนทางออนไลน์ เพื่อสั่งการให้กองทัพอดทนและไม่ตอบโต้
“หลังจากเสียงปืนสงบ ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันไปมาว่าเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และต่างก็ได้ร้องเรียนไปยังคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) โดยเฉพาะฝ่ายกัมพูชาได้ยืนกรานอย่างหนักแน่นให้คณะ IOT ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยตรง
“เพื่อรับประกันความตรงไปตรงมา โปร่งใส เป็นกลาง และน่าเชื่อถือ ผมขอเสนอแนะไปยังผู้นำกองทัพมาเลเซีย ในฐานะประธานและสมาชิกจากประเทศอาเซียนในคณะ IOT ให้ดำเนินการ 2 ประการคือ
1.ตรวจสอบกระสุน เนื่องจากทั้งสองประเทศใช้กระสุนต่างชนิดกัน
2.ประเด็นสำคัญ คือ ลงพื้นที่ตรวจสอบตำแหน่งและรอยกระสุน เพื่อจะได้รู้ว่ากระสุนยิงมาจากทิศทางใด ถูกยิงจากกัมพูชามายังไทย หรือจากไทยไปยังกัมพูชา เพราะไม่สามารถไปบิดเบือนรอยกระสุนได้
“ขอให้กองทัพกัมพูชารักษารอยกระสุนไว้ให้ดี และช่วยจัดสภาพพื้นที่เพื่อให้คณะผู้สังเกตการณ์ IOT สามารถทำการตรวจสอบกระสุนและรอยกระสุนได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ผมหวังว่าฝ่ายไทยก็จะแสดงท่าทีในลักษณะเดียวกันด้วย
“ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ การปฏิเสธใด ๆ ต่อการตรวจสอบโดยผู้สังเกตการณ์ IOT หมายความว่าฝ่ายนั้นคือผู้ยิง ไม่ว่ากัมพูชาหรือไทยก็ตาม” นายฮุนเซน ระบุ