สื่อเขมรอ้างกองทัพกัมพูชาถอน BM21 จากชายแดนแล้ว 40 เครื่องพร้อมปืนใหญ่ ตามข้อตกลงกับไทย

สื่อกัมพูชาเผยภาพถอนอาวุธหนักแล้ว อ้างเป็นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 จำนวน 40 เครื่อง พร้อมปืนใหญ่อัตตาจร ตามแผนปฏิบัติการถอนอาวุธหนักที่ตกลงกับไทย โดยมี AOT สังเกตการณ์
วันนี้(1 พ.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. สื่อมวลชนกัมพูชา ได้รายงานข่าวการถอนอาวุธหนักออกจากแนวชายแดนไทยท่ามกลางสายฝน เป็นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 จากอำเภอจอมกระสานต์ จังหวัดพระวิหาร หลังจากนำเข้าไปประจำการและยิงสู้รบกับไทยช่วงสงคราม 5 วัน
โดยได้เริมเคลื่อนย้ายออกมาเมื่อเวลา 18.45 น.ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เพื่อนำกลับไปยังฐานที่ตั้งเดิมตั้งแต่ก่อนเกิดความขัดแย้งกับไทย ภายใต้การสังเกตการณ์และตรวจสอบของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT)
สื่อกัมพูชาระบุว่า อาวุธหนักที่กัมพูชาถอนออกไปในระยะแรกนี้คือเครื่องยิงจรวด 40 เครื่อง และปืนใหญ่อัตตาจร
ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการถอนอาวุธหนักและอาวุธทำลายล้างสูง ระหว่างภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา และกองทัพภาคที่ 2 ของไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) สมัยพิเศษ ซึ่ง พล.ท.โปว เฮง ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 กัมพูชา และ พล.ท.วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ของไทย ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา
และอยู่ภายใต้แนวทางและหลักการของถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 ต.ค.68 โดยนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ไทย และมาเลเชีย ลงนามร่วมกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ตามข้อตกลงในที่ประชุม RBC ได้แบ่งการถอนอาวุธหนักออกเป็น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ถอนอาวุธหนักและอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประเภท A ได้แก่ ระบบจรวดหลายลำกล้องที่มีตั้งแต่ 2 ลำกล้องขึ้นไป มีระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พ.ย.68 และจะมีการประชุมฝ่ายเลขานุการ RBC เพื่อวางแผนดำเนินการสำหรับระยะที่ 2 ในวันที่ 15 พ.ย.68
ระยะที่ 2 ถอนอาวุธหนักและอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประเภท B ได้แก่ ระบบปืนใหญ่ทุกประเภท ทั้งปืนใหญ่ลากจูงและปืนใหญ่อัตตาจร รวมถึงปืนใหญ่ขนาด 105 มม. 122 มม. 130 มม. 152 มม. และ 155 155 141 มีระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. - 12 ธ.ค. 68 และจะวางแผนและดำเนินการระยะที่ 3 ในวันที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันต่อไป
ระยะที่ 3 ถอนอาวุธหนักและอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประเภท C ได้แก่ รถหุ้มเกราะ โดยเฉพาะรถถังที่ออกแบบมาเพื่อให้มีการเคลื่อนที่ที่ได้รับการปกป้อง อำนาจการยิงที่เหนือกว่าและกำลังสนับสนุนโดยตรง มีระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที 13 - 31 ธันวาคม 2568
การดำเนินการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์และตรวจสอบของคณะ AOT