xs
xsm
sm
md
lg

สื่อเขมรอ้างกองทัพกัมพูชาถอน BM21 จากชายแดนแล้ว 40 เครื่องพร้อมปืนใหญ่ ตามข้อตกลงกับไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สื่อกัมพูชาเผยภาพถอนอาวุธหนักแล้ว อ้างเป็นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 จำนวน 40 เครื่อง พร้อมปืนใหญ่อัตตาจร ตามแผนปฏิบัติการถอนอาวุธหนักที่ตกลงกับไทย โดยมี AOT สังเกตการณ์

วันนี้(1 พ.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. สื่อมวลชนกัมพูชา ได้รายงานข่าวการถอนอาวุธหนักออกจากแนวชายแดนไทยท่ามกลางสายฝน เป็นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 จากอำเภอจอมกระสานต์ จังหวัดพระวิหาร หลังจากนำเข้าไปประจำการและยิงสู้รบกับไทยช่วงสงคราม 5 วัน

โดยได้เริมเคลื่อนย้ายออกมาเมื่อเวลา 18.45 น.ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เพื่อนำกลับไปยังฐานที่ตั้งเดิมตั้งแต่ก่อนเกิดความขัดแย้งกับไทย ภายใต้การสังเกตการณ์และตรวจสอบของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT)


สื่อกัมพูชาระบุว่า อาวุธหนักที่กัมพูชาถอนออกไปในระยะแรกนี้คือเครื่องยิงจรวด 40 เครื่อง และปืนใหญ่อัตตาจร

ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการถอนอาวุธหนักและอาวุธทำลายล้างสูง ระหว่างภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา และกองทัพภาคที่ 2 ของไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) สมัยพิเศษ ซึ่ง พล.ท.โปว เฮง ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 กัมพูชา และ พล.ท.วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ของไทย ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา

และอยู่ภายใต้แนวทางและหลักการของถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 ต.ค.68 โดยนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ไทย และมาเลเชีย ลงนามร่วมกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา


ตามข้อตกลงในที่ประชุม RBC ได้แบ่งการถอนอาวุธหนักออกเป็น 3 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 ถอนอาวุธหนักและอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประเภท A ได้แก่ ระบบจรวดหลายลำกล้องที่มีตั้งแต่ 2 ลำกล้องขึ้นไป มีระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พ.ย.68 และจะมีการประชุมฝ่ายเลขานุการ RBC เพื่อวางแผนดำเนินการสำหรับระยะที่ 2 ในวันที่ 15 พ.ย.68

ระยะที่ 2 ถอนอาวุธหนักและอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประเภท B ได้แก่ ระบบปืนใหญ่ทุกประเภท ทั้งปืนใหญ่ลากจูงและปืนใหญ่อัตตาจร รวมถึงปืนใหญ่ขนาด 105 มม. 122 มม. 130 มม. 152 มม. และ 155 155 141 มีระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. - 12 ธ.ค. 68 และจะวางแผนและดำเนินการระยะที่ 3 ในวันที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันต่อไป

ระยะที่ 3 ถอนอาวุธหนักและอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประเภท C ได้แก่ รถหุ้มเกราะ โดยเฉพาะรถถังที่ออกแบบมาเพื่อให้มีการเคลื่อนที่ที่ได้รับการปกป้อง อำนาจการยิงที่เหนือกว่าและกำลังสนับสนุนโดยตรง มีระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที 13 - 31 ธันวาคม 2568

การดำเนินการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์และตรวจสอบของคณะ AOT























































สื่อเขมรอ้างกองทัพกัมพูชาถอน BM21 จากชายแดนแล้ว 40 เครื่องพร้อมปืนใหญ่ ตามข้อตกลงกับไทย
สื่อเขมรอ้างกองทัพกัมพูชาถอน BM21 จากชายแดนแล้ว 40 เครื่องพร้อมปืนใหญ่ ตามข้อตกลงกับไทย
สื่อเขมรอ้างกองทัพกัมพูชาถอน BM21 จากชายแดนแล้ว 40 เครื่องพร้อมปืนใหญ่ ตามข้อตกลงกับไทย
สื่อเขมรอ้างกองทัพกัมพูชาถอน BM21 จากชายแดนแล้ว 40 เครื่องพร้อมปืนใหญ่ ตามข้อตกลงกับไทย
สื่อเขมรอ้างกองทัพกัมพูชาถอน BM21 จากชายแดนแล้ว 40 เครื่องพร้อมปืนใหญ่ ตามข้อตกลงกับไทย
+25
กำลังโหลดความคิดเห็น