โฆษก รบ.ประณามกัมพูชาใช้อาวุธยิงเข้ามาฝั่งไทยก่อน ซัดใช้โล่มนุษย์ละเมิดหลักมนุษยธรรมสากล

วันนี้ (12 พ.ย.) เวลา 19.30 น. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ว่า ไทยขอประณามการกระทำของฝ่ายกัมพูชาอย่างรุนแรง ที่ใช้อาวุธยิงเข้ามายังพื้นที่ฝั่งไทยก่อน โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจน
ตามรายงานจากกองทัพบกว่า เมื่อเวลา 16.00 น. ทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงเข้ามายังฝั่งไทย ฝ่ายไทยได้ดำเนินการอย่างระมัดระวังและอยู่ในกรอบของ “กฎการใช้กำลัง (Rules of Engagement)” โดยเข้าแนวกำบังและยิงแจ้งเตือนเพื่อป้องกันตนเอง กินเวลาประมาณ 10 นาที ก่อนสถานการณ์จะสงบลง โดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในฝ่ายไทย
นอกจากนี้ โฆษกรัฐบาลระบุว่า การที่กัมพูชาใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ ถือเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมสากลอย่างร้ายแรง และถือเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนในสถานการณ์ความขัดแย้ง
กรณี พลโท มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถลงต่อสาธารณะว่าไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อน และมีพลเรือนกัมพูชาได้รับบาดเจ็บนั้น โฆษกรัฐบาลไทยยืนยันว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิง ขณะที่ฝ่ายไทยตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองอย่างจำกัดและอยู่ในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ