กองทัพภาค 2 เตือนระวังเพจปลอม แนะสังเกตเพจจริงมีผู้ติดตาม 2.5 ล้าน

วันนี้ (22 ส.ค.) เพจกองทัพภาคที่ 2 แจ้งเตือนระวังเพจปลอม เพจเฟซบุ๊กบางเพจที่ใช้ชื่อใกล้เคียงกับ กองทัพภาคที่ 2 รวมทั้งมีการนำโลโก้ของกองทัพภาคที่ 2 ไปใช้เป็นรูปโปรไฟล์เพจ โดยมีการนำเนื้อหาข่าวสารจากเพจทางการของกองทัพภาคที่ 2 ไปเผยแพร่ ซึ่งบางข้อความอาจมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง หรืออาจถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง อันอาจก่อให้เกิดความสับสน หรือความเสียหายได้ ซึ่งเพจจริงต้อง กองทัพภาคที่ 2 มีผู้ติดตาม 2.5 ล้าน
กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น โปร่งใส และยืนหยัดเคียงข้างประชาชนทุกท่าน ด้วยความจริงใจ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ
