มาลีแถลงอ้างกัมพูชาไม่มีทางเลือกต้องตอบโต้ป้องกันตนเอง ย้ำโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหาร

MGR ออนไลน์ - พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวยืนยันในการแถลงข่าวว่า การตอบสนองของกัมพูชาต่อการโจมตีอย่างโหดร้ายและไม่เลือกเป้าหมายของกองทัพไทยนั้นจำกัดอยู่เพียงแค่เป้าหมายทางทหารเท่านั้น
“กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองจากปฏิบัติการทางทหารที่รุกรานของไทยซึ่งละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา” โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าว
พล.ท.หญิง มาลี ยังกล่าวย้ำว่าการตอบสนองทางทหารของกัมพูชานั้นมุ่งเป้าไปยังตำแหน่งทางทหารเท่านั้น ไม่ใช่พื้นที่ของพลเรือน
คำแถลงของกระทรวงกลาโหมกัมพูชายังระบุว่ากัมพูชายึดมั่นอย่างเต็มที่ต่อกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรม รวมถึงข้อตกลงหยุดยิงและปฏิญญาร่วมที่นายกรัฐมนตรีของสองประเทศได้ลงนามเมื่อวันที่ 26 ต.ค. โดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย ร่วมเป็นสักขีพยาน.