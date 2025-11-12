กลาโหมกัมพูชาแถลงประณามทหารไทยยิงพลเรือนเขมร อ้างฝ่ายไทยยั่วยุให้เกิดการปะทะ

MGR ออนไลน์ - กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้แถลงประณามกองทัพไทยกรณียิงพลเรือนชาวกัมพูชา ที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ตามข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยงานท้องถิ่น ที่ระบุว่าเมื่อเวลาประมาณ 15.50 น. กองทัพไทยได้ยิงพลเรือนชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเปรยจัน ต.โอเบยโจน อ.โอเจริว จ.บันเตียเมียนเจย
พล.ท.มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวในช่วงเย็นวันนี้ (12) ว่าเหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกองทัพไทยได้กระทำการยั่วยุหลายครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ดูเหมือนจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อยุยงให้เกิดการปะทะ
โฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่า กระทรวงฯ ขอประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม ที่เป็นการละเมิดปฏิญญาสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างชัดเจน ที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568 โดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซียและประธานอาเซียน เป็นสักขีพยาน
คำแถลงระบุว่า จากกรณีดังกล่าวกัมพูชาเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศประณามอย่างรุนแรงต่อการละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าของไทย และฝ่ายไทยต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายเหล่านี้
กระทรวงฯ เรียกร้องให้ไทยยุติการกระทำที่เป็นปรปักษ์ทั้งหมดที่คุกคามสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยทันที และให้เคารพข้อตกลงหยุดยิง ปฏิญญาสันติภาพ และพันธกรณีทั้งหมดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศด้วยความหนักแน่นและจริงใจ
“กัมพูชายังคงยึดมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิง ปฏิญญาสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย และข้อตกลงทั้งหมดที่สองฝ่ายได้บรรลุในอดีต” พล.ท.มาลี โสเจียตา กล่าวย้ำ
“กัมพูชาได้ปฏิบัติตามการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงที่มีอยู่ และต่อต้านการคุกคามหรือการใช้กำลังโดยแสวงหาวิธีแก้ปัญหาที่ยุติธรรมและยั่งยืน สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ” โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุ.