กัมพูชาเตือนพลเมืองอย่าหลงเชื่อโฆษณากู้เพจ-บัญชีเฟซบุ๊กหลังโดนปิดอื้อ อ้าง Meta อัปเดทระบบให้รอแก้ไข

MGR ออนไลน์ - หลังจากผู้ใช้งานเฟซบุ๊กในกัมพูชาจำนวนมากถูกปิดบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุและยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของกัมพูชา ได้แจ้งเตือนเจ้าของบัญชีที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ดังกล่าวว่า ให้ระมัดระวังการจ่ายเงินให้กับผู้ลงโฆษณาอ้างว่าสามารถกู้คืนบัญชีได้
สำนักงานปราบปรามฯ ได้อธิบายว่าเนื่องจากมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กจำนวนมากโพสต์ว่าบัญชีของตนไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้มีโฆษณาเกี่ยวกับบริการแก้ไข กู้คืน หรือเปิดใช้งานบัญชีเฟซบุ๊กที่ถูกปิดไปปรากฎเพิ่มมากขึ้น และโฆษณาเหล่านั้นระบุว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตั้งแต่ 500-1,200 ดอลลาร์
“อย่าจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบุคคลอิสระที่เสนอวิธีแก้ปัญหา เพราะอาจเสียเงินโดยไม่ได้ผลลัพภ์ใดๆ” หน่วยงานระบุ และเสริมว่าผู้ใช้งานควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องติดต่อกับบริการหรือบริษัทที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Meta ที่เป็นบริษัทแม่ของเฟซบุ๊ก
สำนักงานยังระบุว่าการปิดใช้งานบัญชีจำนวนมากอาจเกิดจากการอัปเดทระบบเมื่อเร็วๆ นี้ ดังนั้นผู้ใช้งานควรรอการแก้ไขจาก Meta อย่าขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกในการแก้ไขปัญหานี้
“ยังไม่มีคำอธิบายที่ยืนยันได้ว่าเหตุใดบัญชีเหล่านั้นจึงถูกปิดใช้งาน ผู้ใช้เฟซบุ๊กควรระมัดระวังและติดต่อ Meta โดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไข” หน่วยงานระบุเสริม.