กองทัพยันชัด! ข่าว “ทหารเขมรยกธงขาว” เป็น Fake News หลังโซเชียลฯแชร์ว่อน

กองทัพภาคที่ 2 ชี้ภาพ “ทหารกัมพูชายกธงขาว” ที่แชร์ในโซเชียลฯไม่เป็นความจริง ย้ำพื้นที่ปะทะชายแดนไทย–กัมพูชายังไม่มีฝ่ายใดขอยุติการปะทะ พร้อมขอประชาชนติดตามข้อมูลจากรัฐและกองทัพเท่านั้น
วันนี้ (12 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวทหาร วาสนา นาน่วม รายงานผ่านเฟซบุ๊กว่า กองทัพภาคที่ 2 ได้ออกมายืนยันว่า ภาพที่ถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่าเป็นเหตุการณ์ “ทหารเขมรยกธงขาว” เพื่อขอยุติการต่อสู้ในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา เป็นข่าวปลอม (Fake News)
จากการตรวจสอบของกองทัพในพื้นที่จริง ระบุว่า ยังมีการปะทะตอบโต้กันเป็นระยะ และยังไม่มีการพูดคุยหรือเจรจาหยุดยิงกับฝ่ายกัมพูชาแต่อย่างใด พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการเสพข่าว และควรยึดข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาล ศูนย์แถลงข่าวร่วมไทย–กัมพูชา และเพจทางการของกองทัพเป็นหลัก
กองทัพย้ำว่า การเผยแพร่ข้อมูลเท็จอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดน และขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ