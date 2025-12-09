กกล.บูรพาคุมพื้นที่ “ตาพระยา–สระแก้ว” สำเร็จ! ปักธงชาติไทยริมถนนศรีเพ็ญแล้ว

วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร เผยหน่วยเฉพาะกิจที่ 11 รายงานความคืบหน้า เข้าควบคุมบางส่วนในบ้านคลองแฝง อ.ตาพระยา ได้สำเร็จ พร้อมปักธงชาติประกาศอธิปไตยบริเวณแนวถนนศรีเพ็ญ
วันนี้ (9 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร ได้โพสต์ความคืบหน้าทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า กองกำลังบูรพา สามารถปฏิบัติการควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณบ้านคลองแฝง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ได้แล้ว หลังเคลื่อนกำลังเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 แจ้งว่า เมื่อเวลา 16.00 น. หน่วยเฉพาะกิจที่ 11 ได้เข้าปฏิบัติการทางทหาร และสามารถควบคุมพื้นที่บางส่วน รวมถึงแนวบริเวณบ้านคลองแฝง พร้อมจัดกำลังลาดตระเวนครอบคลุมตลอดพื้นที่ที่ควบคุมได้
นอกจากนี้ ยังได้มีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา จากนั้นได้ทำพิธีปักแสดงอธิปไตยและยืนเคารพธงชาติ บริเวณริมถนนศรีเพ็ญ เพื่อยืนยันการควบคุมพื้นที่ดังกล่าวในฝั่งไทยอย่างเป็นทางการ