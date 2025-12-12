นายกฯคุยผบ.เหล่าทัพ แม้ยุบสภาแต่ทำหน้าที่ต่อ ชี้หารือ “ทรัมป์” ไม่ใช่เจรจา ยังจีบ ”เอกนิติ-ศุภจี“ แคนดิเดตแต่รับมีสำรองไว้

”อนุทิน“ เผย คุย ผบ.เหล่าทัพ แม้ยุบสภา แต่ยังทำหน้าที่ต่อ จ่อเชิญ “สีหศักดิ์” ร่วมวงคุย “ทรัมป์” ค่ำนี้ ยันไม่ใช่การเจรจา แต่เป็นการหารือ โยนถาม กกต. เรื่องเลือกตั้ง ตนขอเตรียมตัวในฐานะ หน.พรรค รับ ยังเจรจา ”เอกนิติ-ศุภจี“ เป็นแคนดิเดต แต่เตรียมสำรองไว้บ้างแล้ว
วันนี้ (12ธ.ค.) เวลา 14.30 น. ที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการรับฟังคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ไทย-กัมพูชา จากหน่วยความมั่นคง ว่า ตนก็ไปรับฟังการดำเนินการและความคืบหน้า และได้ไปยืนยันว่าแม้ตนจะยุบสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่รัฐบาลก็ยังทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินต่อไป ดังนั้นการสนับสนุนเหล่าทัพในการที่ทำภารกิจปกป้องอธิปไตยและดูแลพี่น้องประชาชนก็จะยังเหมือนเดิม ขาดเหลืออะไรก็ยังสามารถที่จะให้การสนับสนุน และให้การดูแล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าความเข้มแข็ง ศักยภาพ และการดูแลประชาชนเราต้องมีประสิทธิภาพอยู่
เมื่อถามว่าทางกองทัพมีการวางหลักในการพูดคุยกับ ประธานาธิบดีสหรัฐ อย่างไรบ้าง นายอนุทิน ระบุว่า ก็ได้มีการพูดคุยกัน ตนก็รับข้อมูลมา
ส่วนระหว่างคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐทางกองทัพจะมามานั่งฟังและพูดคุยด้วยหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ต้อง แต่ตนจะเชิญทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว มา แต่ก็เป็นการประสานมาพูดคุยกับทางตน แต่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีการรับรู้โดยทั่วกันอย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทย ตนก็ได้เชิญนายสีหศักดิ์ มาเข้าสายด้วยกัน โดยการพูดคุยในครั้งนี้ไม่ใช่การเจรจา แต่จะเป็นในลักษณะของการหารือ
เมื่อถามถึงกระแสข่าวล่าสุดว่าในพื้นที่ทางด้านกัมพูชามีการยกธงขาวจึงหรือไม่ นายอนุทิน เผยว่า ตนยังไม่ได้พูดคุยในเรื่องนี้ ซึ่งในเรื่องของการยุทธศาสตร์หรือเรื่องของการตัดสินใจในการรักษาบูรณภาพแห่งดินแดน ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้บังคับบัญชาทุกฝ่ายของกองทัพ
ส่วนเรื่องการจะยกธงขาวมอบให้ฝ่ายทหารดำเนินการใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ถูกต้อง ภายใต้มติของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทางผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมด ตอนนี้การดำเนินการต่างๆ ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการภายใต้มติของสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยปัจจุบันแนวโน้มสถานการณ์ถือว่าดี ส่วนจะยืดเยื้อหรือไม่ตนพูดได้แค่นี้ เรื่องของทหารเราเอามาพูดในทางสาธารณะไม่ได้ จึงขอฝากหลายๆ ท่านด้วยว่าเราไม่ควรประเมิน ไม่ควรวิเคราะห์ เพราะมันเท่ากับว่าฝ่ายศัตรูฟังอยู่ด้วย
เมื่อถามว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับทหารรับจ้างที่เข้ามาช่วยกัมพูชาแล้วหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า ตนยัฃไม่ได้มีรายงานเรื่องนี้
ส่วนกรณีที่นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกฯรัฐมนตรี บอกว่าหากจะมีการอพยพก็จะเลือกตั้งไม่ได้ มันจะเป็นยืดเยื้อหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า การเลือกตั้งได้หรือไม่ได้อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่าไปถามคนเยอะ ท่านอาจจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัว แต่ตนคิดว่าหากเข้าใจในระบบเรื่องการเลือกตั้ง ก็เป็นการกำหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใต้รัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้
ส่วนที่หลายคนออกมาวิเคราะห์ว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจทำให้รัฐบาลรักษาการอยู่นานขึ้น นายอนุทิน เผยว่า ตนก็ยังยืนยันว่ารัฐบาลกำหนดวันเลือกตั้งเองไม่ได้ ตอนนี้ตนไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อหรือไม่ แต่ก็ต้องกลับไปเตรียมเลือกตั้งในส่วนของพรรคของตน ไปรณรงค์หาเสียง ไปเชื้อเชิญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมานำเสนอให้ประชาชน
เมื่อถามว่าวันนี้นายนิติ กับนางศุภจี มีการตอบรับหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ยังคุยกันอยู่ เดี๋ยวรอเปิดตัว
ส่วนจะตอบรับเรียบร้อยแล้วหรือไม่นั้น นายอนุทิน ระบุว่า ยังไม่แสดงอะไรทั้งสิ้น เพียงแต่คุยกันอยู่ จริงๆ เรื่องพวกนี้ท่านไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ ก็ต้องมีการพิจารณาว่าควรจะตัดสินใจอย่างไร ก็เป็นหน้าที่ของตนที่จะไปโน้มน้าวให้รับ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นการตัดสินใจของทั้งสองคน บางทีทางนายเอกนิติ ก็บอกว่าไม่อยากรับ เพราะหากไปชวนมากลัวว่าคนจะไปคิดว่าเชิญมาวัดรอยเท้ากันหรือเปล่า แต่ตนก็บอกว่าไม่ต้องคิดมาก เพราะตนไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ วันไหนเวลาไหนที่มีความเหมาะสมทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมด
เมื่อถามย้ำว่ามั่นใจหรือไม่ที่ทั้ง 2 คนจะตอบรับหรือไม่ นายอนุทิน เผยว่า ถ้าตนมั่นใจก็คงไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะขนาดนี้
เมื่อถามว่ามีการกังวลเรื่องนายเอกนิติ หรือไม่ นสยอนุทิน ระบุว่า มีตนคนเดียวที่ไม่กังวล เพราะเป็นหัวหน้าพรรคมาก่อน แต่ก็ยอมรับว่ามีสำรองเหมือนกัน กว่าจะถึงวันรับสมัครยังมีเวลาอยู่ เดี๋ยวทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องกำหนดวันรับสมัคร
สำหรับกรณีพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าการยุบสภาครั้งนี้เป็นการหนีการตรวจสอบ นายอนุทิน กล่าวว่า ทำไมต้องหนีการตรวจสอบ เพราะยังไม่มีใครยื่น ญัตติไว้วางใจ คนที่ให้ตนมาเป็นนายกฯ และอภิปรายในสภาฯ เมื่อวานว่าหากแบบนี้ให้ยุบสภาไปดีกว่า ตนก็ทำตาม
เมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสว่ามีความพยายามยัดเยียดว่าหนีจะชี้แจงอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า นักข่าวก็บอกเป็นความพยายามยัดเยียด ตนก็บอกว่าตนไม่ได้หนี ยังอยู่ตรงนี้ จะให้หนีไปไหน ก่อนหน้านี้มีผู้สื่อข่าวลงข่าวว่าอนุทินเดินว่อนสภา ตนก็ไม่ได้หนี ทักทายเปิดสภาสมัยวิสามัญตนไม่เจอพรรคพวกในสภาตั้งสองเดือนก็เลยเดินทักทาย ไม่ได้หนีไปไหน แต่บอกพวกเขาด้วยซ้ำว่าอีกแป๊บเดียวแล้วนะ ให้เตรียมตัวกัน ตนก็พูดกับทุกคน
เมื่อถามถึงกรณีที่นายวราวุธ ศิลปะอาชา ลาออกจากพรรคชาติไทยพัฒนา จะเปิดตัวในวันที่ 15 หรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า มาครับ ส่วนจะมีเพิ่มหรือไม่นั้น คนที่เราได้พูดคุยกันก็เป็นไปตามนั้น ตามที่ได้เห็น
เมื่อถามต่อว่ามี สส.จากพรรคเพื่อไทยไหลมาด้วยหรือไม่ นายอนุทิน บอกว่า ก็มีบ้างเท่าที่เห็น เราก็ตรงไปตรงมา เข้ามาแล้วเราดูว่าเขามีความนิยมที่ดี รับใช้ประชาชนได้ มีความรู้ มีประสบการณ์ เราก็พิจารณา