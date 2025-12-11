ทภ.2 อัปเดตยอดล่าสุดทหารเขมรตาย 125 ราย สถานการณ์อยู่ในการควบคุมของไทย แต่กัมพูชายังมีโต้

กองทัพภาคที่ 2 รายงานล่าสุด 13 แนวรบ 4 จังหวัด ทหารเสียชีวิต 125 ราย ทุกพื้นที่ยังมีการตอบโต้จากฝั่งกัมพูชา สถานการณ์อยู่ในการควบคุมของเราแบบเฝ้าระวัง
วันนี้(11 ธ.ค.) เมื่อเวลา 20.09 น. เพจ กองทัพภาคที่ 2 โพสต์รายงานสรุปสถานการณ์ชายแดนวันที่ 11 ธ.ค. 2568 พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน 13 แนวรบ จ.อุบลราชธานี (2) จ.ศรีสะเกษ (5) จ.สุรินทร์ (5) จ.บุรีรัมย์ (1) ทุกพื้นที่ยังมีการตอบโต้จากฝั่งกัมพูชา สถานการณ์อยู่ในการควบคุมของเราแบบเฝ้าระวัง
ฝ่ายไทยทําลายรถถังกัมพูชา 6 คัน รถยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 จำนวน 1 คัน
โดรน 64 ลํา ทําลายเสาแอนตี้โดรน 1 ต้น และระบบควบคุม 1 ชุด
ทหารกัมพูชาเสียชีวิตรวม 125 ราย