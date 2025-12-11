“ปานเทพ” เผยโดรน “ยามเฝ้าแผ่นดิน” ลุยทิ้งระเบิดกัมพูชาสำเร็จ ส่วนแอนตี้โดรนใช้งานได้ดีเช่นกัน แต่ยังต้องการอีกมาก

“ปานเทพ” เผยโดรนมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินทำงานตลอด ฝ่าแอนตี้โดรนกัมพูชาเข้าไปทิ้งระเบิดได้ ส่วนระบบแอนตี้โดรนของมูลนิธิฯ ได้รับรายงานว่าใช้งานได้ดีมากเช่นกัน แต่ยังมีไม่มากพอและต้องการใช้มากขึ้น
วันนี้ (11 ธ.ค.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์วิดีโอคลิปพร้อมข้อความในเฟซบุ๊ก "ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์" ว่า “โดรนและแอนตี้โดรนมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินของพี่น้องประชาชนทำงานตลอด
เป็นไปตามคาด โดรนยามเฝ้าแผ่นดินฝ่าแอนตี้โดรนกัมพูชาเข้าไปทิ้งระเบิดได้สำเร็จ ในขณะที่พื้นที่ในบริเวณที่มีแอนตี้โดรนของยามเฝ้าแผ่นดินได้รับรายงานว่าใช้งานได้ดีมากเช่นกัน (แต่มียังไม่มากพอ) และมีความต้องการใช้มากขึ้นด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ”