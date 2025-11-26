xs
ร่วมส่งความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้กับมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเปิดช่องทางส่งความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ได้ที่

ชื่อบัญชี : มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
เลขที่บัญชี 103-1-93140-8
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำภู ประเภทออมทรัพย์

