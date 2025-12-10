ภัยคุกคามยิ่งยวด! ทภ.2 แจงเหตุทำลายทาวเวอร์เครนเขาพระวิหาร ชี้ติดตั้งระบบแอนตี้โดรน-เครื่องยิงระเบิด-กวนสัญญาณนำร่องป่วนไทย

กองทัพภาคที่ 2 แจงเหตุทำลายทาวเวอร์เครนบนเขาพระวิหาร เหตุกัมูชาใช้ติดตั้งแอนตี้โดรน ระบบก่อกวนการนำร่องดาวเทียม ติดกล้องวงจรปิดสอดแนมทหารไทย ทั้งยังใช้ติดตั้งเครื่องยิงระเบิด เป้นภัยคุกคามยิ่งยวด
วันนี้(10 ธ.ค.) เมื่อเวลา 16.56 น. เพจ กองทัพภาคที่ 2 โพสต์ข้อความชี้แจงกรณีการทำลายทาวเวอร์เครนของกัมพูชาบนเขาพระวิหาร โดยระบุว่า “#หยุดภัยคุกคาม เขมรใช้โบราณสถานเป็นฐานทหาร ติดตั้งระบบแอนตี้โดรน และที่ตั้งยิงอาวุธยิงสนับสนุน
“กองทัพภาคที่ 2 ได้ทำลายเครนบนเขาพระวิหาร หลังตรวจพบว่า ใช้เป็นที่ติดตั้งแจมเมอร์ หรือแอนตี้โดรน และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วยสัญญาณเรดาร์บนพื้นที่เขาพระวิหาร โดยพบว่ามีระบบ Spoofing GPS ก่อกวนนำร่องด้วยดาวเทียม (GNSS/GPS) ส่งผลให้โดรนและระบบอื่นๆ ในพื้นที่ของไทยมีปัญหา และมีการใช้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรวมทั้งดูการปฏิบัติของกำลังฝ่ายเราในพื้นที่รอบเขาพระวิหาร รวมทั้งใช้เป็นที่ตั้งยิงของเครื่องยิงระเบิด
“#กองทัพภาคที่2 จำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องขจัดภัยคุกคามนี้ให้หมดไป”