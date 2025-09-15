ชาวบ้านสระแก้วร้องรัฐบาลอนุทิน สร้างรั้วแก้ปัญหาเขมรล้ำแดน เพื่อความปลอดภัย

เสียงคนชายแดน เรียกร้องรัฐบาลสร้างรั้วกั้นกัมพูชาแก้ปัญหารุกล้ำพื้นที่ความปลอดภัย ลั่นหากทำได้ขอจดจำรั้วนี้สร้างยุค "นายกฯอนุทิน"
เมื่อวันที่ 15 ก.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงาน มีการเผยแพร่คลิปในโซเชียลมีเดียมีประชาชน จ.สระแก้ว เรียกร้องให้ นายอนุทิน ชาญชีกุล นายกรัฐมนตรี สร้างรั้วกั้นชายแดนไทย-กัมพูชา อาทิ
นางประณีต ดีมาก หมู่1บ้านท่ากลาง อ.อรัญประเทศ ระบุว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสร้างรั้วชายแดน ทุกวันนี้นอนไม่หลับ เพราะกลัวเขาจะเข้ามาช่วงกลางคืน จะอยู่อย่างไร ขอให้นายกอนุทินได้ช่วยมาดูแลชาวบ้าน
นายสัมพันธ์ ศรีสวัสดิ์ อยู่อ.อรัญประเทศ ตรงข้ามบ่อนกาสิโน ซึ่งที่ผ่านมามีชาวกัมพูชาได้ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ โดยมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ต้องคอยเฝ้าระวัง ทั้งที่เขาก็ไม่มีเงินเดือน หากมีการทำรั้ว ทำกำแพง จะลดภาระ ชรบ. หากสามารถทำได้จะจดจำไปชั่วลูกชั่วหลาน ว่ารั้วนี้สร้างขึ้นในยุคของนายกฯอนุทิน
นายนิกร รัชบาน อยู่บ้านท่าข้าม หมู่ที่1ติดชายแดน คนข้ามไปข้ามมา อยากให้หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะนายกอนุทิน ช่วยทำกำแพงรั้ว ติดกล้องวงจรปิด เพื่อ แก้ไขปัญหาขโมยรถจักรยานยนต์ นำข้ามไปฝั่งโน้น
นางพร ระบุว่า อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนติดกับตะเข็บชายแดนดัมพูชา ที่ผ่านมาชาวกัมพูชาเข้าออกอย่างผิดกฎหมาย มีปัญหาเรื่องการรักเล็กขโมยน้อย รถจักรยานยนต์ รถยนต์ อยากฝากไปถึงรัฐบาล ไม่สร้างรั้วตามแนวชายแดน จะขอจดจำว่ารั้วนี้เกิดขึ้นในยุคของนายกอนุทิน
นางสาวสุนิตา ดีมาก อยู่ อำเภอรัญประเทศ เขาอาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ประสบปัญหาชาวกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่เช่นเดียวกัน ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้ชีวิต อยากจะขอให้ทางทหาร และรัฐบาล โดยเฉพาะนายกฯอนุทินสร้างรั้วกำแพง ตลอดแนวชายแดน เพื่อให้ชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน