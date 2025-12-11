xs
สนามบินไทยคึกคัก! SEA Games 2025 ททท.ร่วมต้อนรับนักกีฬาอาเซียนร่วมศึก พร้อมมอบ Amazing Bag ของขวัญต้อนรับสุดอบอุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่น เมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมต้อนรับคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามจากทั่วภูมิภาคอาเซียน ที่ทยอยเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา SEA Games 2025 ครั้งที่ 33 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยไทยรับหน้าที่เจ้าภาพอย่างเป็นทางการอีกครั้งด้วยความภาคภูมิใจ

“Thailand’s Amazing Bag of Friendship”
กระเป๋าแดงสุดพิเศษที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ไทย เพื่อเป็นของขวัญแทนใจจากคนไทยสู่เพื่อนบ้านอาเซียน

ทันทีที่นักกีฬาเดินทางมาถึง… ทุกคนจะได้รับ Amazing Bag ซึ่งบรรจุของที่ระลึกจากชุมชนท้องถิ่นทั่วไทย ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ของไทย จุดประกายรอยยิ้มแรกก่อนเริ่มต้นภารกิจสำคัญในสนามแข่งขัน กระเป๋าแดงใบเล็กนี้จึงไม่ใช่เพียง “ของที่ระลึก” แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ ความอบอุ่น และความจริงใจแบบไทยๆ ที่ตั้งใจส่งต่อไปยังนักกีฬาจากทั่วอาเซียน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำกิจกรรม Amazing Bag ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้พลัง Soft Power ไทย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้มาเยือนจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์วัฒนธรรมไทย อาหาร งานคราฟต์ท้องถิ่น หรือบริการอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย ทั้งหมดล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ จุดหมายปลายทางที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยากกลับมาเยือนอีกครั้ง

การแข่งขัน SEA Games Thailand 2025 จึงไม่เพียงเป็นเวทีด้านกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับนานาชาติ การต้อนรับด้วย Amazing Bag จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ช่วยสร้างความประทับใจอันยิ่งใหญ่แก่ผู้มาเยือนจากอาเซียน

ททท.พร้อมเดินหน้าร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จสมบูรณ์ และเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่มาร่วมงานในประเทศไทย































