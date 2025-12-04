ซีเกมส์ 2025 ไทยแลนด์เจอทัวร์ลงอีกรอบ! โดนแฉใช้ภาพ AI ง่อยๆ โปรโมตงานวิ่ง ชนะประมูลราคา 8 ล้านบาท

SEA GAMES 2025 ไทยแลนด์ดราม่าไม่หยุด เจอทัวร์ลงหนัก หลังเพจทางการใช้ภาพกราฟิก AI ง่อยๆ โปรโมตงานวิ่ง “Virtual Run” จนถูกตั้งคำถาม ทีมงานออกแบบหายไปไหน? ล่าสุด มีการแฉ ภาพกราฟิกปัญหานี้มาจากผู้ชนะการประมูลงาน “จัดการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์” ที่สูงถึง 8 ล้านบาท
จากกรณี "SEA GAMES Thailand 2025" ยังคงถูกจับตาอย่างหนัก หลังพบความผิดพลาดอีกครั้งในการสื่อสาร โดยล่าสุดใช้ภาพกราฟิกจาก AI สำหรับโปรโมตงานวิ่ง "33rd SEA Games Virtual Run" จนนำมาซึ่งคำถามถึงทีมงานออกแบบว่าหายไปไหน และมีการตรวจสอบเนื้อหาก่อนเผยแพร่หรือไม่
ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ออกมาเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่าเจ้าของภาพชนะการประมูลมาด้วยจำนวนเงินเกือบ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“ที่มาของภาพวิ่ง เจน ai ง่อยๆ ในเพจ official
ของ SEA GAMES Thailand 2025
ผู้ชนะเสนอราคา(ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)
จัดการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ทางการ(official) ด้วยราคา 8,000,000 (แปดล้านบาท)”
