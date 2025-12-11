วันเวลาแห่งความภาคภูมิใจ “พาเวล นเรศ” นักแสดงจาก CHANGE2561 ร่วมโชว์ในพิธีเปิด SEA GAMES 2025 ครั้งที่ 33 ในบทบาท “Friends of SEA Games”

จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันกีฬา “SEA Games 2025” ครั้งที่ 33 ภายใต้คอนเซปต์ “Bringing Southeast Asia Together” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน กับโชว์เปิดงานสุดยิ่งใหญ่ที่รวบรวมพลังของคนรุ่นใหม่ ศิลปิน นักกีฬา และผู้แทนจากหลากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเฉลิมฉลองความสามัคคีและมิตรภาพอันงดงามของชาติสมาชิก
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของพิธีเปิดปีนี้ คือการขึ้นโชว์ของ “Friends of SEA Games” ตัวแทนพลังบวกของคนรุ่นใหม่ที่ร่วมภารกิจส่งต่อแรงเชียร์และความภาคภูมิใจสู่นักกีฬาทุกชาติ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “พาเวล นเรศ” นักแสดงนำ PIT BABE THE SERIES และ สิงสาลาตาย จาก CHANGE2561 ORIGINAL ได้โชว์บทเพลง “รักหนักแน่น” ร่วมกับ แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล หรือ แบมแบม GOT7 พร้อมด้วยเพื่อนนักแสดงที่เป็น “Friends of SEA Games” อีก 6 คน ในพิธีเปิดอย่างทรงพลังและอบอุ่น สร้างเสียงเชียร์จากแฟน ๆ ทั้งในสนามและผู้ชมทั่วภูมิภาค
พาเวล นเรศ เปิดใจถึงความรู้สึกต่อภารกิจสำคัญครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างมากที่มีโอกาสได้ร่วมโชว์ในพิธีเปิด SEA GAMES 2025 ครั้งที่ 33 ผมเชื่อว่ากีฬาและพลังของคนรุ่นใหม่จะสามารถเชื่อมใจของผู้คนในภูมิภาคนี้ได้อย่างงดงาม มาร่วมชม ร่วมเชียร์ และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการแข่งขันกีฬา “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33” ไปด้วยกันนะครับ”
มหกรรมกีฬา “SEA GAMES 2025” ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ตั้งแต่วันที่ 3 - 19 ธันวาคม 2568 32 สนามแข่งขัน กับ 29 ชนิดกีฬา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไปด้วยกัน พร้อมร่วมส่งแรงเชียร์ให้นักกีฬาทุกชาติ ในการสร้างภาพจำใหม่ของกีฬาอาเซียนครั้งนี้ไปด้วยกัน