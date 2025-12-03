ซีเกมส์เจอดรามาต่อเนื่อง! ชาวเน็ตข้องใจ ใช้ AI ทำโปสเตอร์งานวิ่ง "Virtual Run" คุณภาพต่ำ

"SEA GAMES Thailand 2025" ยังคงถูกจับตาอย่างหนัก หลังพบความผิดพลาดอีกครั้งในการสื่อสาร โดยล่าสุดใช้ภาพกราฟิกจาก AI สำหรับโปรโมตงานวิ่ง "33rd SEA Games Virtual Run" จนนำมาซึ่งคำถามถึงทีมงานออกแบบว่าหายไปไหน และมีการตรวจสอบเนื้อหาก่อนเผยแพร่หรือไม่
วันนี้ (3 ธ.ค.) ประเด็นร้อนของเพจ "SEA GAMES Thailand 2025" ยังไม่จบลงง่าย ๆ หลังพบเพจดังกล่าวได้โพสต์ตารางการแข่งขันที่มีลักษณะคล้ายไฟล์ Excel ซึ่งทำให้ผู้ชมสับสนและเกิดเสียงวิจารณ์ถึงความไม่เป็นมืออาชีพ จนต้องลบโพสต์นั้นออกไป
ล่าสุดพบความผิดพลาดในการสื่อสารก็เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อเพจได้เผยแพร่โปสเตอร์สำหรับกิจกรรม "33rd SEA Games Virtual Run" แต่โปสเตอร์ที่ใช้กลับมีลักษณะที่ชัดเจนว่าถูกสร้างขึ้นโดยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะการมีจุดบกพร่องเรื่องการจัดวางและ การเว้นวรรค ที่ผิดรูปผิดรอยอย่างเห็นได้ชัดในองค์ประกอบต่าง ๆ
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความไม่พอใจในกลุ่มชาวเน็ต
โดยส่วนใหญ่ตั้งคำถามอย่างรุนแรงว่า องค์กรระดับประเทศเช่นนี้เหตุใดจึงเลือกใช้เครื่องมือ AI ในการผลิตกราฟิก แทนที่จะเป็นผลงานของนักออกแบบมืออาชีพ และเรียกร้องให้มีการชี้แจงว่า ขั้นตอนการตรวจสอบ (Proofreading) เนื้อหาและคุณภาพของงานก่อนการโพสต์นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ ท่ามกลางความกังวลต่อมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ของงานกีฬาครั้งสำคัญนี้