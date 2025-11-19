ไฟลุก! PROXIE นำทีมคนไทย ชวน 'เชียร์ไทยในบ้านเรา' ปลุกกระแสซีเกมส์ 2025 ให้เป็นตำนาน

เตรียมเสียงกรี๊ดของคุณให้พร้อมเพราะ 6 หนุ่มบอยกรุ๊ปสุดฮอต PROXIE ประกอบด้วย “กัน - คิม - โชกุน - กร - อองรี – วิคเตอร์” กำลังจะทำให้มหกรรมกีฬาของคนอาเซียน Sea Game 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เดือดยิ่งกว่าเดิม ล่าสุดพวกเขาออกมาผนึกกำลังครั้งใหญ่ในแคมเปญ “Sawasdee Sea Games 2025 เชียร์ไทยในบ้านเรา” พร้อมปล่อยวิดีโอสุดเอ็กคลูซีฟ ชวนคนไทย เชียร์คนไทย ที่เมืองไทย ปลุกพลังคนไทยทั้งชาติมาสร้างพลังเชียร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ถึงเวลาปล่อยของ...เสียงเชียร์ต้องสนั่นโลก
PROXIE ประกาศชัดแบบไม่กั๊ก ว่า "ซีเกมส์ครั้งนี้จัดที่ไทยทั้งที จะนั่งเฉยๆได้ไง" นี่คือโอกาสทองที่คนไทยทุกคนต้องออกมา "ส่งเสียงให้ดังไปทั่วประเทศ ให้ทุกคนได้รู้ว่าไทยแลนด์สู้ไม่ถอย" หนุ่ม ๆ อยากเห็นคนไทยรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อส่งสัญญาณไปถึงทั่วโลก ว่าเราพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพที่ยอดเยี่ยม
นอกจากนี้ PROXIE ยังได้ส่งพลังบวกแบบจัดเต็มถึงทัพนักกีฬาไทยทุกคน พวกเขาเข้าใจดีว่านี่คือ "ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด" พร้อมอวยพรให้นักกีฬา "สู้ให้สุด ทุกหยาดเหงื่อ ทุกการฝึกซ้อม จะไม่มีวันสูญเปล่า" และย้ำว่าพวกเขาจะขอร่วม "เชียร์ไทยในบ้านเรา" ไปด้วยกัน "มาทำให้ SEA Games 2025 เป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปด้วยกัน"
ถ้าคุณเป็นแฟนคลับ PROXIE หรือเป็นคนไทยที่รักกีฬา... เตรียมเกาะขอบจอ (และขอบสนาม) ให้แน่น เพราะพลังเชียร์ที่ถูกจุดประกายโดย 6 หนุ่ม PROXIE ครั้งนี้ จะทำให้มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กลายเป็นปรากฏการณ์ที่โลกต้องจดจำ
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สงขลา และการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ชมฟรีทั้งแข่งขัน พิธีเปิด และพิธีปิด เปิดลงทะเบียนวันแรก 26 พฤศจิกายนนี้ โปรดติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ SEA GAMES Thailand 2025 หรือ https://www.seagames2025.org/
ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมสุดพิเศษ ได้ทางเว็บไซต์ StadiumTH.com และ Social Media StadiumTH ทุกแพลตฟอร์ม
#SAWASDEESEAGAMES2025 #เชียร์ไทยในบ้านเรา #SEAGAMES2025 #ชวนคนไทยเชียร์คนไทยที่เมืองไทย #สวัสดีซีเกมส์2025 #สวัสดีซีเกมส์ #ชวนคนไทยเชียร์มวยไทย #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #การกีฬาแห่งประเทศไทย #ซีเกมส์ครั้งที่33 #อาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13