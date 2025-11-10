ทรู ชื่นชมเยาวชนไทย มอบทุนสนับสนุนทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยาและอบจ.ชัยนาททีมละ 100,000 บาท

ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมภาคภูมิใจและส่งแรงใจให้สองทีมฟุตบอลเยาวชนไทย โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา และอบจ.ชัยนาท ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งประเทศ ด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่น ความสามัคคี และน้ำใจนักกีฬาที่งดงาม ทั้งสองทีมได้พิสูจน์ให้เห็นว่า “หัวใจนักกีฬา” คือพลังยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทุกความฝันเป็นจริงได้ โดยทรู ได้มอบเงินสนับสนุนทีมละ 100,000 บาท พร้อมแพ็กเกจมือถือและอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เยาวชนไทยในฐานะ “ต้นแบบแห่งสปิริตนักกีฬา” ที่ใช้กีฬาเป็นเครื่องหล่อหลอมจิตใจและทักษะชีวิต พร้อมส่งต่อกำลังใจให้เยาวชนทั่วประเทศกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่รัก และเติบโตอย่างมีคุณค่า ทั้งในสนามกีฬาและบนเส้นทางชีวิตจริง
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู ภาคภูมิใจที่ได้เห็นเยาวชนจากทั้ง ทีมหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ทีมอบจ.ชัยนาท รวมถึงคุณครูและโค้ชผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงพลังของกีฬาในตัวเองอย่างแท้จริง พลังแห่งความมุ่งมั่น ความมีวินัย ความมีน้ำใจ และความเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนจิตวิญญาณของ sportsmanship ที่ควรอยู่ในการดำรงชีวิตของทุกคน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสังคมมิติบวกได้อย่างชัดเจนเหมือนอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เราเชื่อว่าพลังของกีฬาไม่ได้อยู่แค่ในสนามแข่งขัน แต่อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน เพราะ “กีฬา” ไม่เพียงสอนให้รู้จักแพ้หรือชนะ แต่สอนให้เราเรียนรู้ เติบโต และก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน นี่คือหัวใจนักกีฬาที่แท้จริง ที่ทรูอยากเห็นในเยาวชนไทย และพร้อมจะสนับสนุนให้พลังนี้เปล่งประกายต่อไปในทุกเส้นทางชีวิต”
ทรู คอร์ปอเรชั่น จะยังคงสนับสนุนพลังของกีฬา ทั้งการสร้างการเรียนรู้และแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งกายและใจ เพราะ “หัวใจนักกีฬา” คือพลังที่อยู่ในคนไทยทุกคน พลังเดียวกันกับที่ทรูตั้งใจร่วมส่งต่อในฐานะผู้สนับสนุนหลักการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 (ASEAN Para Games 2025) เพื่อยกย่องจิตวิญญาณแห่ง Sportsmanship ที่เริ่มต้นจากเยาวชนและก้าวไกลสู่ระดับชาติ