‘ทรู คอร์ปอเรชั่น’ โชว์รวมคลื่น 2600 - 2300 MHz เน็ต 5G แรงขึ้น 80%

ทรู คอร์ปอเรชั่น เตรียมเปิดใช้งานเครือข่าย 5G แบบรวมคลื่น 2600 + 2300 MHz ช่วยให้เครือข่ายเร็วขึ้นกว่าเดิม 80% พร้อมกับการรวมเสา ‘One Network’ แล้วเสร็จ ลูกค้าดีแทคใช้งานเครือข่ายเร็วขึ้น 4.38 เท่า ลูกค้าทรูเร็วขึ้น 1.09 เท่า ส่วนปีหน้าลุยเพิ่มความเร็วย่านคลื่นความถี่ต่ำจากการนำคลื่น 1500 MHz บนเป้าหมายสร้างรอยยิ้มให้คนไทย
คูรัม อัชฟาค หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทรู กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบ 5G มาตรฐานใหม่ ในการรวมคลื่น 2600 MHz และ 2300 MHz มารวมกัน โดยพบว่าประสิทธิภาพเหนือกว่าเดิมราว 80% ขณะที่บางพื้นที่ที่เปิด 5G คลื่น 2600 MHz แบบเต็มแบนด์ 90 MHz ไปก่อนหน้านี้ ให้ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมราว 50%
ในปีนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น จะใช้ 3 กลยุทธ์ ที่มาเสริมความไว้วางใจ (Reliability) ให้แก่ลูกค้ากว่า 45 ล้านราย เพิ่มความเป็นเลิศ (Superiority) และนำนวัตกรรม (Innovation) มาทำให้เครือข่ายมีเสถียรภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงข่ายทั่วประเทศ เพื่อยกระดับทั้งประสิทธิภาพเครือข่ายและประสบการณ์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
ประเทศ ตันกุรานันท์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การที่สามารถนำคลื่นทั้ง 2600 MHz และ 2300 MHz มาใช้งานร่วมกัน จะทำให้ลูกค้าที่ใช้งานทั้ง 4G และ 5G ได้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ไม่เหมือนยุคก่อนที่ต้องเลือกให้บริการบนเทคโนโลยี 4G หรือ 5G
ขณะเดียวกัน หลังจากการรวมเสาทั่วประเทศ (One Network) แล้วเสร็จในวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าดีแทค จะมีสถานีฐานให้ใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 70% ขณะที่ลูกค้าทรู ได้เสาใช้งานเพิ่มราว 25% ส่วนความเร็ว 5G ที่เข้าใช้งานลูกค้าดีแทคได้ความเร็วเพิ่มขึ้น 4.38 เท่า และทรูเพิ่มขึ้น 1.09 เท่า ครอบคลุม 94% ของทั่วประเทศ และ 99% ในพื้นที่กรุงเทพฯ และอีอีซี”
“ตอนนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น มีอาวุธครบมือแล้ว จากการที่มีเสามากขึ้น คลื่นครอบคลุมมากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงย่านความถี่ระดับกลาง ทั้ง 2600 MHz จำนวน 90 MHz และ 2300 MHz อีก 70 MHz ทำให้สามารถให้บริการได้บนความเร็วสูง”
ส่วนในอนาคต ปีหน้าจะเริ่มมีการขยาย และเพิ่มประสิทธิภาพของคลื่นความถี่ย่านต่ำ จากการที่ได้คลื่น 1500 MHz มาเสริม โดยเป็นความถี่สำหรับทำดาวน์ลิงก์ทำให้จากคลื่น 700 MHz ที่ให้ความครอบคลุมกว้างไกล มาเสริมในเรื่องของความเร็วจาก 1500 MHz เข้ามาเพิ่มเติม
โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวคิดของทรูในการทำแบรนด์ตอนนี้คือเริ่มจากลูกค้า ภายใต้ ‘POWER UP NATION’S SMILE พร้อม! UP สัญญาณ UP ความสุข’ เพื่อให้ รอยยิ้มของลูกค้าคืออันดับ 1 ของเรา และเป็นสัญญาณแห่งการรับใช้ประเทศ
โดยนำทั้งประสบการณ์ใช้งานจากเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มเติมด้วยการเสริมสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างแคมเปญ ‘ยิ่งอยู่นาน ยิ่งรักกัน’ กิจกรรมพิเศษร่วมกับพันธมิตร รวมถึงการปรับปรุงแพ็กเกจให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาด้วย
“ทรู มองว่า ที่ 1 ที่แท้จริง ควรจะเป็นคนไทย ที่ 1 ที่แท้จริงควรจะเป็นผู้ใช้งาน การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมหลังจากนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ การแข่งขันทางด้านความเร็วแล้ว แต่ต้องมีความปลอดภัยด้วย”