ทรู ชู “สัญญาณแห่งความสุข” หนุนไทยเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13

ในโอกาสที่ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาระดับภูมิภาคครั้งสำคัญ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดงาน “Together We Rise” เพื่อเปิดตัวผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 ในกรุงเทพฯ ชลบุรี และสงขลา ภายใต้แนวคิด “Green SEA Games” และต่อด้วยการแข่งขัน อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “Sustainable Paralympics” เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นของไทยในการจัดการแข่งขันอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างมิตรภาพ ความสามัคคี รวมถึงการยกระดับมาตรฐานกีฬาสู่ระดับสากล
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ซีเกมส์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงมหกรรมกีฬาที่ทุกคนรอคอย แต่คือเวทีแห่งมิตรภาพ พลังใจ และความฝันของนักกีฬาจาก 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะรวมพลังคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว ในนามทรู คอร์ปอเรชั่น ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักเชื่อมโยงพลังอันยิ่งใหญ่นี้ สำหรับซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เราเชื่อในสัญญาณแห่งความสุข เป็นสัญญาณที่มีความหมาย ที่จะนำพาประเทศไทยไปเวทีโลก ซึ่งในครั้งนี้ ทุกสนามแข่งขัน ในกรุงเทพฯ ชลบุรี และสงขลา จะครอบคลุมด้วยเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเชื่อมั่นว่า ซีเกมส์ 2025 จะเป็นเวทีแห่งมิตรภาพ ความเป็นหนึ่งเดียว และแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ Together We Rise - Together we can make it true”
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทรูได้สนับสนุนวงการกีฬาไทยในเวทีระดับนานาชาติ ตั้งแต่โอลิมปิก 2016 ต่อเนื่องถึงเอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ ดูแลด้านการสื่อสารและซิมโรมมิ่งให้นักกีฬาและสื่อมวลชนสามารถติดต่อกับครอบครัวและรับกำลังใจได้อย่างต่อเนื่อง ปีนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เราพร้อมต้อนรับ และขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นหนึ่งเดียว ส่งแรงเชียร์พาทีมชาติไทยสู่ชัยชนะระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคมนี้ พร้อมติดตามกิจกรรมได้ที่ Facebook : True5G