เพจ SEA GAMES Thailand 2025 ออกคำชี้แจง รับสื่อบางชิ้นคลาดเคลื่อน พร้อมขอโทษและย้ำเดินหน้าปรับปรุงการสื่อสาร

เพจ SEA GAMES Thailand 2025 ชี้แจงกรณีสื่อประชาสัมพันธ์บางส่วนมีข้อมูลคลาดเคลื่อน ระบุเป็นสื่อจากหลายหน่วยงานที่อยู่นอกเหนือการควบคุม พร้อมขอโทษผู้ติดตาม และย้ำเดินหน้าปรับปรุงการสื่อสารให้แม่นยำยิ่งขึ้น
วันนี้ (4 ธ.ค.) เพจ “SEA GAME Thailand” ได้ออกมาเผยแพร่คำชี้แจงต่อสาธารณะ หลังมีชาวเน็ตพบว่าเนื้อหาและชิ้นงานประชาสัมพันธ์บางรายการที่เผยแพร่ผ่านเพจอาจมีข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือไม่สมบูรณ์ โดยเพจระบุว่า
“คำชี้แจงจากใจ
เนื่องด้วยเพจ SEA GAMES Thailand 2025 มีภารกิจหลักในการจัดทำ
ภาพประกอบ, โพสต์ข้อมูล, เขียนเนื้อหาข่าวที่เป็นทางการจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รวมถึงสนับสนุนและประชาสัมพันธ์มหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ทางเพจจึงได้รับสื่อประชาสัมพันธ์จากหลายหน่วยงานเพื่อช่วยกระจายข้อมูลให้ถึงประชาชนในวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งเนื้อหา รูปภาพ หรือชิ้นงานที่ได้รับฝากประชาสัมพันธ์อาจมีข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือมีความไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางเพจ แต่ทางเพจยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันหลักให้ถูกต้องที่สุด และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมหกรรมซีเกมส์อย่างต่อเนื่อง
เราขออภัยเป็นอย่างสูง หากเกิดความผิดพลาดในส่วนของข้อมูลหรือชิ้นงานประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ไป ขอขอบคุณทุกท่านที่แจ้งเตือน ให้คำแนะนำ และเราจะนำทุกความเห็น ไปปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”