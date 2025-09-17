กกท. X ม.รังสิต ปฏิวัติการกีฬา ดึงวิทยาศาสตร์ฯ - AI – วิศวกรรมชีวการแพทย์ สร้างเสริมความแกร่งนักกีฬาไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามความร่วมมือนำ “วิทยาศาสตร์การกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และกายภาพบำบัด พัฒนานักกีฬา ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ” ให้พร้อมคว้าชัยในทุกสนาม
นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา รองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา มาลงนามในความร่วมมือกับ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยรองอธิการบดีที่รับผิดชอบได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ และผู้อำนวยการสถาบันกีฬา
ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และกายภาพบำบัด เข้าไปร่วมพัฒนานักกีฬา ทั้งนักกีฬาปกติและนักกีฬาพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมสมบูรณ์ก่อนการแข่งขัน ดูแลเมื่อได้รับการบาดเจ็บจากการแข่งขัน และใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยให้นักกีฬากลับมาแข็งแกร่ง สมบูรณ์ตามเดิมโดยเร็วที่สุด โดยใช้ AI ในการวิเคราะห์ เก็บข้อมูลจากการบาดเจ็บ และการหายบาดเจ็บกลับไปอยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างรวดเร็ว เพิ่มความคล่องแคล่ว ความทนทานแข็งแกร่งสำหรับกล้ามเนื้อและร่างกายโดยรวมให้สอดคล้องกับชนิดกีฬา
พร้อมทั้ง ดูแล รักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือออกกำลังกาย และเครื่องมือเครื่องใช้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และเวชศาสตร์การกีฬาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ตลอดจนสนับสนุนการใช้โภชนาการที่เหมาะสม คุณค่าทางอาหารครบถ้วน อร่อยและน่ารับประทานให้กับนักกีฬา รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ พร้อมวางตำแหน่งการได้เหรียญรางวัลในแต่ละชนิดกีฬาสำหรับการแข่งขันนานาชาติ โดยศึกษาเทียบเคียงข้อบกพร่องในกีฬาที่ผ่านมา เช่น กีฬา Olympic ฤดูร้อน กีฬา Asian Games และกีฬา SEA Games เป็นต้น
ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคมนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็นสถานที่แข่งขันกีฬา SEA Games ด้วย และจะร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภทอย่างเต็มที่ ./