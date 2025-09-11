กกต.พม่าเผยผลการเลือกตั้งประกาศภายในสิ้นเดือนม.ค. 69

เอเอฟพี - เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพพม่ากล่าวว่า ผลการเลือกตั้งระดับชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นและเป็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวางนั้น คาดว่าจะประกาศภายในสิ้นเดือนม.ค. ปีหน้า
“คาดว่าผลการเลือกตั้งสุดท้ายจะประกาศภายในสิ้นเดือนม.ค. 2569” เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพพม่า (UEC) กล่าวกับเอเอฟพี
พม่าตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองนับตั้งแต่กองทัพโค่นล้มรัฐบาลของอองซานซูจี ในปี 2564 ด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง
คณะกรรมการฯ ได้จัดแถลงข่าวในกรุงเนปีดอ โดยระบุว่ามีพรรคการเมือง 6 พรรค ลงสมัครรับเลือกตั้งระดับชาติ ในการเลือกตั้งที่จัดขึ้นทีละส่วนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2568
“เรามีพรรคการเมือง 6 พรรค สำหรับการเลือกตั้งทั่วประเทศ และ 51 พรรค สำหรับการเลือกตั้งระดับภูมิภาค โดยรวมแล้วเรามีพรรคการเมือง 57 พรรค ที่ลงแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้” ขิ่น หม่อง อู สมาชิกของคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพพม่า กล่าว
การเลือกตั้งจะจัดขึ้นเป็น 3 ระยะ โดยแต่ละระยะห่างกัน 2 สัปดาห์
ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทัพ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังติดอาวุธสนับสนุนประชาธิปไตย และองค์กรติดอาวุธชาติพันธุ์ ที่ได้ให้คำมั่นว่าจะขัดขวางการเลือกตั้งในพื้นที่ของตน
รัฐบาลทหารระบุว่าการเลือกตั้งเป็นหนทางในการยุติความขัดแย้ง แม้ว่าซูจียังคงถูกคุมขังและผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติประณามการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นการฉ้อโกง ที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนโฉมการปกครองของทหารที่ยังคงดำเนินต่อไป.