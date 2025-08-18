รัฐบาลทหารพม่าเคาะ 28 ธ.ค. เป็นวันเลือกตั้ง แม้สงครามกลางเมืองยังลุกลาม

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารพม่าประกาศว่าการเลือกตั้งที่ให้คำมั่นไว้ จะเริ่มขึ้นในวันที่ 28 ธ.ค.นี้ แม้จะเกิดสงครามกลางเมืองจนทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ประเทศอยู่นอกเหนือการควบคุม และผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศมองว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวง
พม่าพัวพันอยู่ในความขัดแย้งนับตั้งแต่กองทัพโค่นล้มรัฐบาลของอองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตยในปี 2564 โดยกล่าวหาว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งโดยไม่มีหลักฐานยืนยัน
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทัพ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกองโจรที่สนับสนุนประชาธิปไตยและกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ ซึ่งให้คำมั่นว่าจะขัดขวางการเลือกตั้งในพื้นที่ปกครองของตนเอง
คำแถลงของคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพพม่าระบุว่า ระยะแรกของการเลือกตั้งทั่วไปแบบหลายพรรคจะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ธ.ค. 2568 ส่วนกำหนดการสำหรับระยะถัดไปจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
สงครามกลางเมืองของพม่าทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน และประชาชนกว่าครึ่งประเทศตกอยู่ในความยากจน ผู้คนมากกว่า 3.5 ล้านคนต้องพลัดถิ่น
รัฐบาลทหารอ้างว่าการเลือกตั้งเป็นหนทางในการยุติความขัดแย้ง และเสนอเงินรางวัลให้กับนักสู้ของฝ่ายตรงข้ามที่ยินดีวางอาวุธก่อนการเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตาม ซูจียังคงถูกจำคุก ขณะที่สมาชิกรัฐสภาหลายคนที่ถูกโค่นอำนาจจากการรัฐประหารกำลังคว่ำบาตรการเลือกตั้ง และผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติระบุว่าการเลือกตั้งเป็นการฉ้อโกงที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนโฉมให้การปกครองของทหารยังคงดำเนินต่อไป
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหาร กำลังปกครองพม่าในฐานะรักษาการประธานาธิบดี และยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ปกครองประเทศมาเกือบตลอดประวัติศาสตร์หลังได้รับเอกราช
นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะทำให้พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ยังคงรักษาอำนาจเหนือรัฐบาลชุดใหม่ได้
ขณะเดียวกัน พวกเขากล่าวว่าการลงคะแนนเสียงครั้งนี้อาจทำให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นในกลุ่มต่อต้าน ขณะที่พวกเขากำลังชั่งน้ำหนักว่าจะเข้าร่วมการเลือกตั้งหรือไม่
การสำรวจสำมะโนประชากรที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเพื่อเตรียมการสำหรับการเลือกตั้ง ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากประชาชน 19 ล้านคน จากทั้งหมด 51 ล้านคนของประเทศได้ โดยผลการสำรวจระบุว่าข้อจำกัดด้านความปลอดภัยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการเลือกตั้งอาจมีขอบเขตจำกัดท่ามกลางสงครามกลางเมือง.