ทภ.1 เปิด 3 แนวรบ ปะทะกันด้วยปืนใหญ่-เครื่องยิงลูกระเบิด เขมรยิง BM-21 เข้าบ้านหนองหญ้าแก้ว

กองทัพภาคที่ 1 เผย 3 แนวรบหลักด้านสระแก้ว ยังปะทะด้วยปืนใหญ่-เครื่องยิงลูกระเบิด เขมรยิง BM-21 เข้าบ้านหนองหญ้าแก้ว
กองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ พื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว วันที่ 11 ธ.ค. 68 ห้วงเวลา 10.00 น. เปิด 3 แนวรบหลัก ได้แก่
-บ.คลองแผง อ.ตาพระยา
ตรึงกําลัง แต่ยังมีการปะทะเป็นระยะ ด้วยปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิด
-บ.หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง ยึดครองพื้นที่
แต่ยังมีการปะทะเป็นระยะด้วยปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิด ฝ่าย กพช. ยิง BM-21 เข้ามาในพื้นที่
-บ.หนองจาน อ.โคกสูง ตรึงกําลัง มีการปะทะเป็นระยะ ด้วยปืนใหญ่ และ เครื่องยิงลูกระเบิด
บ.คลองลึก ตรึงกําลัง
อ.คลองหาด ตรึงกําลัง