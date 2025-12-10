เจออีก! หลักฐานกัมพูชาใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ ตั้งฐานวางปืนในบ้านชาวคลองแผง

กกล.บูรพาบุกยึดคืนพื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พบทหารเขมรใช้บ้านเรือนประชาชนเป็นที่ตั้งทางทหาร ก่อนหลบหนี โดยทิ้งอาวุธไว้ในบ้าน
วันนี้(10 ธ.ค.) เมื่อเวลา 17.23 น. เพจ Army Military Force โพสต์ภาพทหารไทยกำลังเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งมีอาวุธปืนของทหารกัมพูชาตั้งอยู่ โดยพาดปลายปืนกับขอบหน้าต่างบ้าน พร้อมระบุข้อความว่า “กองกำลังบูรพา กองทัพภาคที่ 1 เข้าตรวจสอบ พบทหารกัมพูชาใช้บ้านเรือนชาวบ้านเป็นที่ตั้งทางทหารใช้โจมตีไทย ที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่”
ทั้งนี้ บ้านคลองแผง เป็นพื้นที่อธิปไตยไทยที่ถูกกัมพูชาบุรุกเข้ามายึดครองเป็นเวลานาน ซึ่งทางกองกำลังบูรพาได้เปิดปฏิบัติการยึดพื้นที่คืนเช่นเดียวกับที่บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งล่าสุดสามารถยืดคืนมาได้บางส่วนและได้ปักธงชาติไทย วางลวดหนามกำหนดแนวควบคุมตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา