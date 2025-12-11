ไทยสูญเสียทหารรายที่ 8 โดย 2 ราย ล่าสุดจากเหตุกระสุนปืน ค. ตกข้างยานเกราะล้อยางสไตรเกอร์ที่ “ตาพระยา” ขณะที่เช้านี้ “กัมพูชา”เปิดฉากยิงทหารไทยแล้ว 2 จุด
วันนี้(11 ธ.ค.68) เมื่อเวลา 05.30 น. มีรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า ทหารกัมพูชาได้เปิดฉากยิงทหารไทยแล้ว 2 จุด คือ เนิน 500 ช่องบก จังหวัดอุบลราชธานี และชายแดนฝั่งบ้านโกมุย ทิศใต้ภูมะเขือ จังหวัดศรีสะเกษ ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ขณะที่ มีรายงานว่า ทหารไทยเสียชีวิตรายที่8 คือพลทหาร ชาญชัย ผดุงโชค หรือ สมาร์ท กำลังพลสังกัดกองพลทหารราบที่ 11 ตำแหน่ง พลปืนเล็ก สังกัดกรมทหารราบที่ 112 กองพันทหารราบที่ 3 (ร.112 พัน.3) โดนกระสุนวิถีโค้ง
หลังจากเมื่อช่วง 21.00 นวานนี้ ได้สูญเสียพลทหาร ธนรัตน์ จันทร์ประทัด กองกำลังรบกองทัพภาคที่ 1 กำลังพลสังกัดกองพลทหารราบที่ 11 ตำแหน่ง พลปืนเล็ก สังกัดกรมทหารราบที่ 112 กองพันทหารราบที่ 3 (ร.112 พัน.3) ฝ่ายกัมพูชาได้ยิงปืน ค.ลงข้างยานเกราะสไตรเกอร์ของทหารไทย บริเวณด่านบึงตะกวน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว