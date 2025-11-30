ชุดหน่วยยานเกราะล้อยาง AWAV บรรทุกเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสงขลา

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ชุดหน่วยยานเกราะล้อยาง AWAV บรรทุกเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมชุมชนสิงหนคร จ.สงขลา และจะดำเนินต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย
วันนี้ ( 30 พ.ย.), กองทัพเรือ โดย พล.ร.ท. อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดกำลังชุดหน่วยยานเกราะล้อยาง AWAV จำนวน 2 คัน พร้อมกําลังพลทหารเรือ ลําเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมชัง โดยเฉพาะในเขตโรงเรียนบ้านบางไหน อ.สิงหนคร จ.สงขลา
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติภารกิจของชุดหน่วยยานเกราะล้อยาง AWAV จะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย