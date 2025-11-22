ทบ.แจงข่าวทหารกัมพูชา ระดมกำลังกว่าหมื่นนายหวังยึดพื้นที่คืน ระบุเป็นเฟคนิวส์ รองโฆษกยันไม่เป็นความจริง

ทบ.แจง โซเชียลตีข่าว ทหารกัมพูชา ระดมกำลังกว่า 2,000 นาย หวังยึดคืนภูมะเขือ ประสาทตาควาย-คนา รวม 10,000 นาย นำข้อมูลมาจากเพจปลอม ด้าน ทภ. 2 อัพเดท 4 พื้นที่เสี่ยง ทหารกัมพูชา ตรึงกำลัง-วางทุ่นระเบิดรอบพื้นที่ ใช้ปราสาทตาควาย เป็นบังเกอร์ สร้างกระเช้าขึ้นเนิน 350 ด้านทิศตะวันตก ภูมะเขือ มีรถถัง 10 คัน ส่วนช่องอานม้าเนิน 67 7ถูกยึด ช่องบก มีกำลัง 800 นาย
เมื่อวันที่ 22 พ.ย.68 พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษก ทบ. ชี้แจง จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านโซเชียลมีเดีย ระบุว่า "จะเอาไงต่อดีครับ ฝั่งเรา ล่าสุดวันนี้ทหารกัมพูชาขึ้นมาพิชิตใกล้ภูมะเขือหวังจะเอาภูมะเขือคืนกว่า 2,000 นาย ประสาทตาควายกว่า 5,000 นาย ประสาทคนากว่า 5,000 นาย เต็มพื้นที่หมดแล้ว" นั้น โดยล่าสุดจากการตรวจสอบ เพจที่เผยแพร่ข้อมูล ได้นำข้อมูลมาจากอีกเพจหนึ่งซึ่งเป็นเพจปลอม
ล่าสุด กองทัพภาคที่ 2 ปฏิเสธว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยจากภาพตรวจสอบได้ดังนี้ พื้นที่ปราสาทตาควาย อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ทหารกัมพูชา ใช้โบราณสถาน เป็นบังเกอร์ พร้อมสร้างกระเช้าขึ้นเนิน 350 จริง
ส่วนการเพิ่มเติมกำลัง ในห้วง 15-16 พย. 68 ที่ผ่านมา เป็นกำลังในสังกัดทหารประจำรัตนคีรี ภท.1 ประมาณ 150 นาย ทหารประจํากัมปงธม ประมาณ 90 นาย และ ทหารประจำจังหวัดกองพันทหารช่างภูมิภาคทหาร (พัน.ช. ภท. 1) ประมาณ 15 นาย รวม 255 นาย พื้นที่ภูมะเขือ จังหวัดศรีสะเกษยืนยันว่ายังคงมีรถถังทิศตะวันตกภูมะเขือ 10 คัน มีการวางทุ่นระเบิดรอบพื้นที่ จริง
พื้นที่ช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี ทหารกัมพูชา ยึดเนิน 677 จริง มีการวางทุ่นระเบิดรอบพื้นที่ จริง พื้นที่ช่องบก จังหวัดอุบลราชธานี มี ทหารกัมพูชา อยู่ในพื้นที่ประมาณ 800 นาย และอยู่บริเวณเนิน 745 ประมาณ 50 - 60 นาย กองทัพภาคที่ 2 ระบุอีกว่า อยากให้ ประชาชนติดตามเพจของกองทัพที่เป็นทางการ ซึ่งจากการตรวจสอบเพจTHAI Army ไม่ใช่หน่วยงานราชการเนื่องจาก 1.เฟซบุ๊กหลักของราชการจะเป็นรูปไว้อาลัยพื้นขาวดำ 2.ตัวนกอินทรีย์ไม่ใช่นกอินทรีย์ของหน่วยข่าวกรองทางทหาร (ขกท.ทบ.) 3.กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ไม่เกี่ยวอะไรกับหน่วยข่าวกองทางทหาร 4.หน่วยงานข่าวกรองทหารไม่ได้ใช้หน้าเฟซบุ๊กตัวนี้