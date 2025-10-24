มิตรแท้! 'ผู้นำคิม' ลั่นความร่วมมือทางทหารกับรัสเซียจะ 'ก้าวต่อไปแบบไม่หยุดยั้ง'

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ยืนยันว่าภราดรภาพทางทหารระหว่างรัฐโสมแดงและรัสเซียจะ "ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง" ตามรายงานของสื่อ KCNA วันนี้ (24 ต.ค.)
คิม กล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวระหว่างพิธีเปิดอนุสรณ์สถานทหารเกาหลีเหนือที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารรัสเซียในแคว้นคูสก์ของรัสเซีย
“ปีแห่งภราดรภาพทางทหาร ซึ่งได้ให้หลักประกันสำหรับการพัฒนามิตรภาพทวิภาคีในระยะยาว โดยแลกมาด้วยเลือดเนื้ออันมีค่า จะก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง” ผู้นำ คิม กล่าว พร้อมย้ำว่าความท้าทายจาก “การครอบงำและการปกครองแบบทรราชย์” จะไม่สามารถขัดขวางความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้
คิม และประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้ลงนามในสนธิสัญญาป้องกันร่วม และเกาหลีเหนือได้ส่งทหาร กระสุนปืนใหญ่ และขีปนาวุธไปยังรัสเซียเพื่อสนับสนุนการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของมอสโก
เคียฟและโซลประเมินว่า เกาหลีเหนือได้ส่งทหารมากกว่า 10,000 นายเข้าร่วมสงครามเพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทางทหารจากรัสเซีย
หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ประเมินในเดือน ก.ย. ว่า มีทหารเกาหลีเหนือเสียชีวิตจากการสู้รบในรัสเซียประมาณ 2,000 นาย
ปูติน ยังคงแสดงท่าทีท้าทายในวันพฤหัสบดี (23) หลังจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรบริษัทน้ำมัน 2 แห่งที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย เพื่อกดดันผู้นำเครมลินให้ยุติสงคราม
ทรัมป์ จะเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ซึ่งเป็นรัฐเพื่อนบ้านคู่สงครามของเกาหลีเหนือในสัปดาห์หน้าเพื่อเข้าร่วมการประชุมเอเปค และคาดว่าจะได้พบปะกับ สี จิ้นผิง ผู้นำจีนด้วย
ที่มา: รอยเตอร์