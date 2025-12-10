BM-21-โดรนสังหารโจมตีฐาน ตชด.ศรีสะเกษ เจ็บเพิ่ม 8 นาย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ธ.ค. 68 สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชายังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง หลังฝ่ายกัมพูชาได้ยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 พร้อมใช้โดรนสังหาร (Killer Drone) โจมตีฐานปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดน บริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ
การโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดจำนวน 8 นาย โดยชุดปฏิบัติการได้เข้าช่วยเหลือกำลังพลทั้งหมดออกจากพื้นที่ และลำเลียงส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแล้ว
ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ดูแลรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บทุกนายอย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมมาตรการดูแลด้านสวัสดิการและขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างเต็มที่