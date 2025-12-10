พบลูกปืนใหญ่ BM-21 ตกในพื้นที่ประชาชน ต.เสาธงชัย เกือบ 30 นัด

พบลูกปืนใหญ่จากเครื่องยิงจรวด BM-21 ตกในพื้นที่ของประชาชน ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ช่วงวันที่ 9 ธ.ค. จำนวน 27 นัด โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 05.48 น. ได้เกิดเหตุการณ์พบลูกกระสุนปืนใหญ่ชนิด BM-21 ตกในหลายพื้นที่ของตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมจำนวนทั้งสิ้น 27 นัด จากการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนในพื้นที่
สรุปพื้นที่และจำนวนลูกกระสุนที่พบ
จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีลูกกระสุนปืนใหญ่ตกกระจายตัวอยู่ในหลายหมู่บ้าน ดังนี้:
• บ้านภูมิซรอล (ม.2): 2 นัด
• บ้านภูมิซรอล (ม.12): 6 นัด
• บ้านภูมิซรอล (ม.13): 2 นัด
• บ้านโนนสว่างพัฒนา (ม.9): รวม 10 นัด (คุ้มหนองแรด 8 นัด, คุ้มสว่างพัฒนา 1 นัด, แตกกลางอากาศ 1 นัด)
• หมู่ 1: 1 นัด
• หมู่ 11: รวม 4 นัด (คุ้มทรายทอง 3 นัด, กลางหมู่บ้าน 1 นัด)
• หมู่ 8: 2 นัด
รวมจำนวนลูกกระสุนทั้งหมดที่พบในพื้นที่คือ 27 นัด
รายงานเบื้องต้นระบุว่า ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และประชาชนในพื้นที่ได้เข้าหลบภัยในหลุมหลบภัยที่จัดเตรียมไว้และมีความแข็งแรงอย่างทันท่วงที ส่วนความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนนั้นอยู่ระหว่างการสำรวจอย่างละเอียดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสรุปรายงานและดำเนินการช่วยเหลือต่อไป