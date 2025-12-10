เตือนเขมรอพยพ! ไทยเตรียมทำลายสะพาน “จัยจุมเนี้ยะ” หลังพบกัมพูชาลอบลำเลียงปืนใหญ่สนามใกล้พื้นที่ชายแดนไทย

กปช.จต.ตรวจพบการลำเลียงอาวุธปืนใหญ่สนามใกล้ชายแดนไทย สั่งทำลายสะพาน “จัยจุมเนี้ยะ” เพื่อสกัดเส้นทางส่งกำลังบำรุง พร้อมแจ้งชาวกัมพูชาอพยพออกนอกพื้นที่รัศมี 1.5 กิโลเมตร ภายใน 3 ชั่วโมง
วันนี้ (10 ธ.ค.) มีรายงานข่าวจากกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) เปิดเผยว่าได้ตรวจพบการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยเฉพาะปืนใหญ่สนามที่เป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยไทย เพื่อเป็นการตัดการส่งกำลังบำรุงและการเสริมกำลังของกัมพูชา ทาง กปช.จต.จำเป็นต้องทำการทำลายสะพาน “จัยจุมเนี้ยะ” อ.เวียลเวง จ.โพธิสัตว์ เพื่อตัดเส้นทางการบำรุง
โดยขอให้ประชาชนชาวกัมพูชาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสะพาน “จัยจุมเนี้ยะ” อพยพออกจากบริเวณสะพานภายใน 3 ชั่วโมง และต้องออกจากบริเวณสะพานเกินรัศมี 1.5 กิโลเมตร