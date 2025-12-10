กปช.จต.เปิดปฏิบัติการ “ตราดปราบปรปักษ์” ทำลายบ้านฐานสแกมเมอร์ พร้อมยิงทำลายตึกกาสิโนที่กัมพูชา

กปช.จต.เปิดปฏิบัติการ “ตราดปราบปรปักษ์” ทำลายบ้านฐานสแกมเมอร์ พร้อมยิงทำลายตึกกาสิโนที่กัมพูชานำสไนเปอร์พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์เตรียมถล่มอธิปไตยไทยจากที่สูง
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ธ.ค. 68 กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ได้ยิงปืน ค. ทำลายฐานสแกมเมอร์ ในพื้นที่ทมอดา จ.โพธิสัตว์ ตรงข้าม ต.ชำราก จ.ตราด ซึ่งฐานปฏิบัติการแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่สะสมกำลังพลของฝ่ายกัมพูชาอีกด้วย โดยยังมีรายงานข่าวอีกว่าทหารกัมพูชาได้ใช้ตึกกาสิโนที่ทมอดา ที่เป็นอาคารสูงนำทหารสไนเปอร์จำนวน 4 นาย และมีอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยของไทยอีกด้วย