ช่างภาพดังเปิดลิสต์ 13 ซีนความผิดพลาด พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ทำเสียชื่อ “ความเป็นไทยร่วมสมัย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ช่างภาพชื่อดัง เจ้าของนามปากกา DavidRyo เผย 13 ข้อผิดพลาดพิธีเปิด SEA Games 2025 ไม่สมศักดิ์ศรีเจ้าภาพ

หลังจากมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในค่ำคืนวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ ราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางผู้ชมที่หลั่งไหลเข้ามาเต็มความจุสนามกว่า 5 หมื่นที่นั่ง สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยโชว์ที่ผสมผสาน "ความเป็นไทยร่วมสมัย" และเทคโนโลยีระดับโลก สู่สายตาชาวโลก

วันนี้ (10 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก “Wattanai Techasuwanna"หรือ วรรธนัย เตชะสุวรรณา ช่างภาพชื่อดัง เจ้าของนามปากกา DavidRyo ได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อคืนที่ผ่านมา ระบุว่า “การแสดงซีเกมส์ปีนี้ Iconic ทุกซีน

1. โดรนแปรอักษรที่ขึ้นตัวเลขผิด พิธีกรพูดเลข 574 โดรนเขียน 547

2. VTR ที่ขึ้นธงชาติผิดประเทศ

3. คอนเสิร์ตวี วิโอเลต ที่เสียงร้องกับเสียงดนตรีไม่ซิงค์กัน

4. โชว์ระบำใต้น้ำที่ขนาดเป็นเทปบันทึกภาพแล้วยังเต้นไม่พร้อมกัน และผมเผ้าหลุดรุ่ยเปียกน้ำ

5. โชว์ระบำ 11 ชาติที่กล้องไม่โคสอัพ เห็นเป็นแค่จุดเล็กๆ ขยับไปขยับมา

6. โชว์ต่อยมวยในกล่อง LED สี่เหลี่ยมที่ไฟติดบ้างไม่ติดบ้าง

7. โชว์เจ็ตสกีที่คนขับตกน้ำ

8. คอนเสิร์ตแบมแบมที่มีจำนวนแดนเซอร์จุ๋มจิ๋มแบบน่ารักๆ

9. การประกาศเข้าสนามแบบไม่รอคนเดิน แบบประกาศชื่อประเทศนำล่วงหน้า

10. สตาฟวิ่งตัดกล้องถ่ายทอดสดวุ่นวายไปหมด

11. การกล่าวปฏิญาณตนที่น้องนักกีฬาผู้ชายจำมาครึ่งเดียว ที่เหลือให้เป็นหน้าที่น้องผู้หญิงกล่าว

12. การวิ่งคบเพลิงที่กล้องวิ่งตามและสั่นเป็นเจ้าเข้าทรง

13. ซีนจุดคบเพลิงที่ไม่เคยมีมาก่อน แบบจุดเสร็จตามมาด้วยเสียงจิ้งหรีดจิ๊ด จิ๊ด

และยังมีซีนอื่นๆ ที่ไม่กล้ากล่าวถึงอีกมากมาย
ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ติดในใจว่าอันไหนคือกระถางคบเพลิง?
สวัสดี"

