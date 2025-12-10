ช่างภาพดังเปิดลิสต์ 13 ซีนความผิดพลาด พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ทำเสียชื่อ “ความเป็นไทยร่วมสมัย”

ช่างภาพชื่อดัง เจ้าของนามปากกา DavidRyo เผย 13 ข้อผิดพลาดพิธีเปิด SEA Games 2025 ไม่สมศักดิ์ศรีเจ้าภาพ
หลังจากมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในค่ำคืนวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ ราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางผู้ชมที่หลั่งไหลเข้ามาเต็มความจุสนามกว่า 5 หมื่นที่นั่ง สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยโชว์ที่ผสมผสาน "ความเป็นไทยร่วมสมัย" และเทคโนโลยีระดับโลก สู่สายตาชาวโลก
วันนี้ (10 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก “Wattanai Techasuwanna"หรือ วรรธนัย เตชะสุวรรณา ช่างภาพชื่อดัง เจ้าของนามปากกา DavidRyo ได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อคืนที่ผ่านมา ระบุว่า “การแสดงซีเกมส์ปีนี้ Iconic ทุกซีน
1. โดรนแปรอักษรที่ขึ้นตัวเลขผิด พิธีกรพูดเลข 574 โดรนเขียน 547
2. VTR ที่ขึ้นธงชาติผิดประเทศ
3. คอนเสิร์ตวี วิโอเลต ที่เสียงร้องกับเสียงดนตรีไม่ซิงค์กัน
4. โชว์ระบำใต้น้ำที่ขนาดเป็นเทปบันทึกภาพแล้วยังเต้นไม่พร้อมกัน และผมเผ้าหลุดรุ่ยเปียกน้ำ
5. โชว์ระบำ 11 ชาติที่กล้องไม่โคสอัพ เห็นเป็นแค่จุดเล็กๆ ขยับไปขยับมา
6. โชว์ต่อยมวยในกล่อง LED สี่เหลี่ยมที่ไฟติดบ้างไม่ติดบ้าง
7. โชว์เจ็ตสกีที่คนขับตกน้ำ
8. คอนเสิร์ตแบมแบมที่มีจำนวนแดนเซอร์จุ๋มจิ๋มแบบน่ารักๆ
9. การประกาศเข้าสนามแบบไม่รอคนเดิน แบบประกาศชื่อประเทศนำล่วงหน้า
10. สตาฟวิ่งตัดกล้องถ่ายทอดสดวุ่นวายไปหมด
11. การกล่าวปฏิญาณตนที่น้องนักกีฬาผู้ชายจำมาครึ่งเดียว ที่เหลือให้เป็นหน้าที่น้องผู้หญิงกล่าว
12. การวิ่งคบเพลิงที่กล้องวิ่งตามและสั่นเป็นเจ้าเข้าทรง
13. ซีนจุดคบเพลิงที่ไม่เคยมีมาก่อน แบบจุดเสร็จตามมาด้วยเสียงจิ้งหรีดจิ๊ด จิ๊ด
และยังมีซีนอื่นๆ ที่ไม่กล้ากล่าวถึงอีกมากมาย
ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ติดในใจว่าอันไหนคือกระถางคบเพลิง?
สวัสดี"