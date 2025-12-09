“พาณิภัค” ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกจุดคบเพลิง เปิดซีเกมส์ 2025

ซีเกมส์ 2025 เปิดฉากตื่นตาตื่นใจ จัดเต็ม แสง สี เสียง อลังการ “ในหลวง-พระราชินี” เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัย รับหน้าที่จุดคบเพลิง จุดไฟส่งสัญญาณการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ให้เริ่มขึ้นในรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาผสมผสาน สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆกีฬาในสนาม
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงเทพ, ชลบุรี และสงขลา ระหว่างวันที่ 9-20 ธ.ค. 2568 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยพิธีเปิดมีขึ้นในช่วงค่ำ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
พิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่ 33 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยบรรยากาศในพิธีเปิดเป็นไปอย่างคึกคัก มีแฟนกีฬาที่ลงทะเบียนจองตั๋วเข้าชม แห่กันมาเข้าชมล้นสนามตั้งแต่ช่วงเย็น
ในช่วงต้นของพิธีเปิด มีการเปิด VTR น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นเริ่มการแสดง จัด เต็ม แสง สี เสียง ซึ่งในพิธีเปิดได้มุ่งเน้นเสนห์ของความเป็นไทย โดยยึดสโลแกน "ความเป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งภูมิภาค" หรือ WE ARE ONE ในธีมหลัก ผ่านการแสดงแบบจัดเต็ม 5 ชุดสุดอลังการ ที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ Performing Technology ที่ทันสมัย เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมในสนาม
ขณะที่บุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลกและประเทศของไทยจากหลากหลายวงการ แห่กันร่วมพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 กันอย่างคับคั่ง นำมาโดย "แบมแบม" ศิลปิน K-Pop สัญชาติไทย พร้อมด้วย ณัฐวุฒิ ศรีหมอก หรือ กอล์ฟ เอฟ.ฮีโร่, “วี” วิโอเลต วอร์เทียร์, พิทวัส พฤกษกิจ หรือ โต้ง ทูพี, ร้อยเอก สมบัติ บัญชาเมฆ หรือ บัวขาว บัญชาเมฆ
หนึ่งในความพิเศษของงาน คือช่วงขบวนพาเหรด 11 ชาติอาเซียน มีนางงาม 11 คนจากเวที TPN ถือป้ายนำขบวน นำโดย โอปอล สุชาตา Miss World 2025 และ แอนโทเนีย โพซิ้ว รองอันดับ 1 Miss Universe 2023 ขณะที่บรูไน เป็นชาติแรกที่เดินเข้าสู่สนาม และประเทศไทย เดินเข้าเป็นขบวนสุดท้าย โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเสด็จร่วมในขบวนพาเหรดนักกีฬาไทยด้วย ซึ่งผู้ที่ที่ถือธงไตรรงค์นำเข้าสู่สนามของไทย ได้แก่ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ เจ้าของเหรียญเงินแบดมินตันโอลิมปิก 2024 ส่วนนักกีฬา หญิง ได้แก่ "บี" จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง นักกีฬามวยสากลหญิงเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก 2024
ไฮไลท์สำคัญในพิธีเปิด อยู่ที่การจุดคบเพลิง ซึ่งมุ่งสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดแนวคิด “กรีนซีเกมส์ เน็ต ซีโร่ มี “เอสที“ วารีรยา สุขเกษม นักสเก็ตบอร์ด นักกีฬาอายุน้อยที่สุดที่ได้ร่วมแข่งขันโอลิมปิก รับหน้าที่วิ่งคบเพลิงไม้แรก โดยมี พันโท สมจิตร จงจอหอ นักมวยสากลเหรียญทองโอลิมปิก 2028 วิ่งคบเพลิงไม้ที่ 2 ก่อนจะส่งต่อให้ ”เทนนิส“ พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัย ทำหน้าวิ่งคบเพลิงคนที่ 3
ทั้งนี้ “เทนนิส” พาณิภัค ได้วางเปลวไฟลงบนกระถางคบเพลิงพิธีขนาดเล็กให้ติดขึ้น ก่อนจะถูกเปลี่ยนผ่านสู่เปลวไฟดิจิทัล ในลักษณะ แสงเลเซอร์ ไฟ ภาพฉายบนพื้นสนาม ก่อนเปลวไฟจะเคลื่อนไปสู่กระถางคบเพลิงหลัก และโครงสร้างของ “กระถางคบเพลิงใหญ่แบบดิจิทัล” ก่อนจะปิดท้ายด้วยโดรนโชว์ ที่ขยายความหมายของเปลวไฟให้ กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวของทั้ง 11 ชาติ และยังเป็นการจุดไฟเปิดการแข่งขันรูปแบบใหม่ ที่คำนึงถึงความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสะท้อนนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ยุคใหม่