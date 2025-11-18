นายกฯประชุมนบข.ปลื้มพระบารมีในหลวง-ราชินี จีนซื้อข้าว 5 แสนตัน ขอทุกฝ่ายสวมบทเซลล์แมนขายสินค้าไทยให้มากที่สุด

“อนุทิน” เป็นปธ.ประชุมนบข. เล่าโมเมนต์ตามเสด็จเยือนจีน ปลื้มพระบารมี ‘ในหลวง-พระราชินี’ จีนซื้อข้าวไทย 5 แสนตัน ขอทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สวมบทเซลล์แมนเสนอสินค้าไทยให้ได้มากที่สุด เผย ก.เกษตร รายงาน ราคาข้าวหอมมะลิพุ่งตันละ 13,000 ขอช่วยกันพัฒนาคุณภาพแทน มุ่งแต่แข่งขัน
วันนี้ (18พ.ย.) เมื่อเวลา 15.30 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 1/2568 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยก่อนเริ่มประชุมนายกฯได้ทักทายกับนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ที่วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ มาเข้าร่วมประชุม
จากนั้นนายกฯ กล่าวว่า วันนี้ได้มาร่วมประชุมกันพร้อมหน้า ป็นการประชุมครั้งแรกของปีนี้ วันนี้เป็นการประชุมที่ต้องถือว่าเราจะต้องกําหนดกลไก และกําหนดทิศทางการบริหารจัดการข้าวของประเทศ ทั้งด้านการผลิตการตลาด การยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวนา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในช่วงปีนี้สถานการณ์ตลาดข้าวโลกมีการผันผวนสูง ซึ่งตนต้องขอบคุณทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการเกษตร กระทรวงการต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ที่ในช่วงตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศ ก็มีความพยายามที่จะเร่งขายข้าวให้ประเทศจีนเพิ่มอีก 5 แสนตัน ตนได้เห็นความพยายามของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรมว.พาณิชย์ ได้ อัปเดตให้ทราบตลอดเวลาว่าทําอย่างไรที่จะทําให้จีนเร่งปิดดีลให้ได้ เรื่องของสต็อก เรื่องคุณภาพของข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมอยู่แล้ว ไปบอกให้ทางจีนให้ออเดอร์เพิ่มมากขึ้นตรงนี้มา
นายกฯ กล่าวต่อว่า ทุกคนทราบว่าปีนี้ครบรอบความสัมพันธ์ 50 ปี ไทย-จีน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้เสด็จเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งวันนี้ถือว่าเราได้ชงมาดี เมื่อผู้นําของจีนได้เข้าเฝ้าฯพระองค์ท่าน โดยประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน กราบบังคมทูลฯให้ทรงรับทราบ ยืนยันว่าจีนให้การสนับสนุนสินค้าการเกษตร ของไทย ตนนั่งอยู่ในที่ประชุมด้วย เป็นคําพูดปกติธรรมดา ยังลุ้นๆ อยู่ว่าจะได้ข้าวหรือเปล่า แต่ท่านก็พูดไปก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว จํานวน 5 แสนตัน พอท่านพูดคํานี้ ทําให้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราได้เพียรพยายามมาทั้งหมดได้บทสรุป ณ ที่นี้ ซึ่งก่อนหน้านี้สถานทูตจีน ไม่ยอมยืนยันแต่บอกว่าให้อดทนนิดนึง แต่แนวโน้มเป็นด้านบวก ซึ่งตนก็นึกไม่ถึง ตอนตนได้ไปประชุมอาเซียน ที่มาเลเซีย ได้เจอกับนายกฯจีน และประชุมเอเปค ที่เกาหลีได้เจอกับประธานาธิบดีจีน ซึ่งอันนี้ต้องถือว่าเป็นพระบารมี ปกติไม่เปิดโอกาสให้คุยแบบนี้
นายกฯ กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีการขาย food security และข้าวให้สิงคโปร์ จํานวนหนึ่งแสนตัน ซึ่งสามารถปิดดีลอย่างเป็นทางการ ขอบคุณรัฐมนตรีพาณิชย์และรัฐมนตรีเกษตร รวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้อง ฝากพวกเราทุกคนทําหน้าที่เซลล์แมนสินค้าของไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ตอนนี้เราเปิดตลาดแล้ว ขอให้พยายามต่อไป
"อย่างไรก็ตาม อยากรู้ว่าข้าวไทยดีแค่ไหน คุณภาพดีและอร่อยกว่าคนอื่นอย่างไร จุดแข็งอยู่ที่ไหนต้องไปกิน
นอกประเทศ ซึ่งเวลาอยู่ต่างประเทศเวลาจะกระเดือกข้าวแต่ละคำ มันไม่ใช่ข้าวไทย เราก็คิดแล้วว่าอยากให้ข้าวไทยไปอยู่ตรงนี้ รับรองว่าคนของเขาต้องชอบแน่นอน สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราต้องรักษา และปรับปรุงคุณภาพของเราให้ดี ให้เลยจุดการแข่งขัน ผมคิดว่าเรื่องการปรับปรุงคุณภาพนั้นจะทําให้ข้าวของเราเป็นที่ต้องการ ไม่ใช่ไปขายแข่งกับเขา เราชอบใช้ว่าไปขายแข่ง มันขายได้แน่ ๆ แค่เราลดราคาลงมา 10-20 เปอร์เซ็นต์ รับรองว่าขายหมดสต็อกแน่ แต่มันจะเกิดอะไรกับประเทศ เราก็ไม่ได้รายได้ ชาวนาขาดทุน นี่คือหน้าที่ของ กบข.ที่จะต้องกําหนดนโยบาย แนวทาง และกลไกที่ทําให้ราคาข้าว เราสามารถอยู่ในตลาดโลกได้ รักษาคุณภาพที่ดีได้" นายกรัฐมนตรี กล่าว
นายกฯกล่าวด้วยว่า ปัจจุบันไทยมีปัญหาผลิตข้าวเกินความต้องการ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของชาวนา จึงอยากให้คณะกรรมการทุกท่านหาแนวทาง และมาตรการที่จะรักษาราคา และคุณภาพที่ยั่งยืนในระยะยาว ให้มีผลผลิตต่อไร่สูงขายได้ในราคาที่เหมาะสม ไม่มีความเดือดร้อนในห่วงโซ่การขายข้าวตั้งแต่ชาวนา โรงสี ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และการส่งออก อยากให้วินวินกันทุกฝ่าย ส่วนมาตรการช่วยเหลือชาวนาหลายมาตรการก็ช่วยเหลือได้สำเร็จ ขณะที่หลายมาตรการมีปัญหา แต่การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการ เพราะเขาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ เราจึงต้องหามาตรการที่ดีที่สุด โปร่งใส ตรวจตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์มากที่สุด เชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดนี้มีความเต็มใจยินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนา และให้การสนับสนุนเต็มที่โดยที่ไม่ได้คิดถึงประโยชน์ใดๆแก่ตนเอง และพวกพ้อง เชื่อว่าเจตนารมณ์ที่ดี จะทำให้การกำหนดนโยบายเรื่องการบริหารข้าวของประเทศ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นายกฯ กล่าวย้ำด้วยว่า ขณะนี้ได้ข่าวมาว่าจีนคอนเฟิร์มออเดอร์ตรงนี้แล้ว แม้ว่าสต๊อกจะยังไม่ออกจากท่าเรือแต่การบริหารจัดการออเดอร์ในระบบก็เกิดการเคลื่อนไหวแล้ว ทำให้เกิดการผลักดันราคาได้ดีขึ้น เมื่อเช้า (18 พ.ย.) ได้พบกับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบว่าขณะนี้ข้าวหอมมะลิมีราคาที่ดีขึ้นมาแล้ว อยู่ในระดับ 13,000 บาทต่อตัน อย่างไรก็ตาม ข้าวหอมมะลิมีเพียง 5-6 ล้านตัน ในจำนวน 30 ล้านตัน ถือเป็นเพียง 1 ใน 6 เราต้องผลักดัน และพัฒนาข้าวสารของเราให้มีคุณภาพที่ดี นำชาติอื่นให้ได้ เพราะเราขายข้าวให้จีนครั้งนี้ได้ 500,000 ตัน ซึ่งจีนมีความต้องการอยู่ที่ 1,300,000 ตัน.