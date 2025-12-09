ในหลวงทรงเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พระราชินีทรงพระดำเนินนำนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนาม

วันนี้ (9 ธันวาคม 2568) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ และผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประทับรับรอง ชั้น 2 ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประทับหน้าอัฒจันทร์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและของที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและของที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
จากนั้น ทอดพระเนตรวีดิทัศน์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ธ สถิตในดวงใจปวงชนตลอดไป” และถวายความอาลัย เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการแสดงประกอบด้วย การแสดงร่ายรำประกอบสื่อผสม แสง สี เสียง และการแสดงกีฬาทางน้ำบนสายน้ำชุด “WE ARE ONE - WE ARE CONNECTERD BY THE SEA - สายน้ำหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว” การแสดงศิลปะมวยไทยประกอบสื่อผสม แสง สี เสียง ชุด “ONE SPIRIT – จิตวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่ง” การแสดงการเบ่งบานของดอกไม้ที่เป็นตัวแทนจาก 11 ประเทศ ประกอบบทเพลงของศิลปินนักร้อง และสื่อผสม แสง สี เสียง ชุด “BLOOMING OF ONE VICTORY - มิตรภาพ คือ ชัยชนะ”
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เพื่อทรงพระดำเนินร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยเดินเข้าสู่สนาม จากนั้น ทอดพระเนตรขบวนเชิญธงชาติ และขบวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑๑ ประเทศ เดินเข้าสู่สนาม เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ กราบบังคมทูลรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ พุทธศักราช ๒๕๖๘
ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และเชิญธงสัญลักษณ์มนตรีซีเกมส์และธงการแข่งขันขึ้นสู่ยอดเสา ตัวแทนคณะนักกีฬา และตัวแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน กล่าวคำปฏิญาณ ต่อจากนั้น ตัวแทนนักกีฬา โดยเด็กหญิงวารีรยา สุขเกษม พันโท สมจิตร จงจอหอ และเรืออากาศโทหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ วิ่งคบเพลิงไฟพระฤกษ์ไปจุดไฟในกระถางคบเพลิงเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ และทอดพระเนตรการแสดงโดรนแปรอักษร สมควรแก่เวลา จึงเสด็จออกจากที่ประทับหน้าอัฒจันทร์ ราชมังคลากีฬาสถาน ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการแข่งขันเรือใบในนามทีมชาติไทย รายการ “คีลโบ้ท เอสเอสแอล๔๗” (keelboat SSL47) ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2568 ณ สนามแข่งขันโอเชี่ยนมารีน่า ยอช์ท คลับ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAGF) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการจัดการแข่งขัน ฯ ในครั้งนี้ มุ่งเน้นความสมัครสมานสามัคคีระหว่างประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๑ ประเทศ ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๘,๒๖๖ คน ชนิดกีฬาในการแข่งขัน จำนวน ๕๐ ชนิดกีฬา การแข่งขันกีฬาซีเกมส์นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการที่มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางการกีฬา การท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรม และบริการในระดับมาตรฐานนานาชาติ
อนึ่ง เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในวันนี้ด้วย