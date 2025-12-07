“อรรถกร” ประกาศสร้างเซอร์ไพรส์พิธีเปิดซีเกมส์ ยันบุคคลสำคัญร่วมสร้างความประทับใจ

ประเทศไทยประกาศความพร้อมเดินหน้าเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 อรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มั่นใจพิธีเปิดการแข่งขันช่วงเย็นวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน จะสร้างความตื่นตา ตื่นใจให้กับคนไทย คณะนักกีฬา ผู้ชมทั่วอาเซียนแน่นอน ส่วนขั้นตอนการจุดคบเพลิงอยากให้ทุกคนไปลุ้นกันในวันจริง ยืนยันบุคคลสำคัญ ที่เป็นนักกีฬาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศิลปินดัง และบุคคลมีชื่อเสียงระดับโลก และประเทศ เตรียมมาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิด เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าว ความพร้อมการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่อาคารศูนย์ปฎิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ กระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อ 7 ธันวาคม 2568 โดยมี นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, ศุภพงษ์ เชาวน์แล่น รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ ชัยวัฒน์ บุญชวลิต รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ตนมีโอกาสได้เดินชมความพร้อมของศูนย์ถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ต้องถือว่ามีความพร้อมมากๆ ซึ่งก็ได้คุยกับสื่อมวลชนต่างชาติหลายสำนัก และหลายคนให้ความชื่นชมกับการสถานที่ของไทย และหลังจากวันที่ 9 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป ตนยืนยันได้เลยว่า บรรยากาศต่างๆของการแข่งขันหลังจากนี้ จะทำให้คนไทยได้สบายใจ และภาคภูมิใจกับการกลับมารับหน้าที่ซีเกมส์ ในรอบ 18 ปี และแม้ที่ผ่านมา จะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมาย แต่ตนขอยืนยันว่า เราตั้งใจจะจัดการแข่งขันในครั้งนี้ออกมาให้ประทับใจผู้มาเยือนมากที่สุด
”ส่วนพิธีเปิด ในวันที่ 9 ธันวาคม นี้ ต้องบอกว่าจะสร้างความสร้างเซอร์ไพรส์ และประทับใจให้กับผู้มาเยือนอย่างแน่นอน ซึ่งก็จะมีการประยุกต์เสนห์ความเป็นไทย มาโชว์ในหลายๆมิติ ผสมผสานกลิ่นอาย ซึ่งแนวทางสำคัญ คือ การเปิดโอกาสให้คนไทยที่มีฝีมือเข้ามาทำงานในส่วนนี้ รูปแบบในพิธีเปิดจะมีการโชว์ ประมาณ 5-6 อย่าง แต่ละโชว์ จะมีการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และประเทศของไทยมาจากหลากหลายวงการ รวมถึงวงการกีฬาทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เข้าร่วมมากมาย ซึ่งทุกคนมีชื่อเสียงและโด่งดังหมด และทุกคนก็ตั้งใจจะมาเข้าร่วม ซึ่งเราก็จะเน้นย้ำถึงโชว์ที่เป็น ”กรีนซีเกมส์“ ที่สุด ซึ่งเราก็ต้องการสร้างมาตรฐานในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและการท่องเที่ยวต่อไป ซึ่งเราก็จะพยายามสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันถึงต้นกำเนิดซีเกมส์“
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า ”การจุดคบเพลิงนั้น เราพร้อมสร้างความประทับใจ และเราคำนึงว่าการจุดจะไม่สร้างมลภาวะให้กับพี่น้องที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไร ขออุ่บไว้ก่อน และขอให้ทุกท่านไปลุ้นกันในวันจริง และอยากเชิญชวนทุกคนไปร่วมชมด้วยตาตัวเอง ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในช่วงค่ำวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ซึ่งในวันดังกล่าวก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่า สิ่งที่ผมพูด จะเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆ ส่วนใครที่ไม่ตั๋วเข้าชม สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทั้งทางช่อง พีพีทีวี, ทีสปอร์ต 7, เอ็นบีที, หรือ ทรูวิชันส์ ทั้งในระบบทีวีและแพลตฟอร์มออนไลน์ และผมก็อยากให้คนไทยและทุกคนมีความสุขกับการได้ชมการแข่งขัน และเชียร์ทัพนักกีฬาเพื่อสร้างความสำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ และประกาศถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับใหญ่ระดับนานาชาติ”
สำหรับบุคคลสำคัญที่คาดว่าจะเข้ามาร่วมในพิธีเปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีทั้ง “แบมแบม” กันต์พิมุกต์ ภูวกุล สมาชิกชาวไทยหนึ่งเดียวจากวง K-POP ระดับโลกอย่าง GOT7, ณัฐวุฒิ ศรีหมอก หรือ กอล์ฟ เอฟ.ฮีโร่, “วี” วิโอเลต วอร์เทียร์, พิทวัส พฤกษกิจ หรือ โต้ง ทูพี, ร้อยเอก สมบัติ บัญชาเมฆ หรือ บัวขาว บัญชาเมฆ นอกจากนี้ ยังมีนางงาม ดีกรีมงกุฎระดับประเทศและนานาชาติ ร่วมทำหน้าที่ถือป้ายประเทศต่างๆในขบวนพาเหรดด้วย